Castlevania: Belmont’s Curse nació gracias a Dead Cells y a una idea que KONAMI tuvo que aprovechar

El nuevo juego de la saga tiene un origen inesperado que conecta directamente con uno de los indies más queridos.

El regreso de Castlevania: Belmont’s Curse sigue dando de qué hablar. Luego de su reciente trailer de gameplay, ahora conocemos un detalle muy interesante sobre su origen. Todo comenzó con una idea que parecía demasiado ambiciosa.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

Lo más sorprendente es que este nuevo proyecto existe gracias a Dead Cells. Sí, el aclamado roguelike tuvo mucho que ver en el regreso de la franquicia.

De un simple crossover a un nuevo Castlevania

El equipo de Evil Empire, responsable del contenido de Dead Cells, quería hacer algo especial con la saga de vampiros. Su idea inicial era mucho más pequeña de lo que terminó ocurriendo.

Benjamin Laulan, COO del estudio, confesó que al principio dudaban que KONAMI aceptara su propuesta. La idea original era crear un DLC de Dead Cells inspirado en Castlevania. El propio Laulan recordó que pensó que era un proyecto demasiado grande. En sus palabras, creía que la compañía jamás diría que sí.

Sin embargo, todo cambió cuando decidieron hacer una pregunta más sencilla. El equipo contactó a KONAMI para pedir permiso de crear una skin temática de Castlevania dentro del juego.

La respuesta fue completamente inesperada. La compañía aceptó la idea y propuso algo mucho más grande. Básicamente, les preguntaron si querían encargarse del siguiente juego de la saga. Así, lo que empezó como un pequeño crossover terminó convirtiéndose en Castlevania: Belmont’s Curse.

¿Qué significa esto para el nuevo juego?

Este origen explica muchas cosas sobre la dirección del proyecto. Evil Empire ha demostrado su talento con combates ágiles, diseño de niveles y progresión adictiva en Dead Cells.

Por eso, todo apunta a que Castlevania: Belmont’s Curse tendrá una jugabilidad muy pulida, con fuerte enfoque en acción rápida y exploración. Además, esta colaboración refleja un cambio importante en la estrategia de KONAMI, ya que compañía está apostando por estudios con experiencia comprobada para revivir sus franquicias.

El resultado podría ser uno de los regresos más sólidos de la saga en años. Y lo mejor es que nació de una idea que parecía imposible.

¿Qué opinas de este origen tan inesperado? ¿Crees que Evil Empire es el estudio ideal para revivir Castlevania? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente