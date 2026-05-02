Los exclusivos aún importan y son la principal razón por la que muchas personas juegan en consolas, revela encuesta

Durante los últimos años, PlayStation y Xbox han replanteado el valor que tienen los exclusivos en sus ecosistemas. Sin embargo, una encuesta reciente revela que este tipo de producciones aún son muy populares e importantes para los jugadores. Para nadie es un secreto que los exclusivos definen la identidad de una marca y, en ocasiones, también son el principal motivo para invertir en una consola en concreto.

Circana demostró que, a pesar de los cambios en la industria y la apuesta por lo multiplataforma, los exclusivos todavía son un factor de peso para jugar en consolas. Esto respalda la postura de Nintendo de mantener sus franquicias alejadas de los sistemas de la competencia. En parte, también explica por qué PlayStation y Xbox podrían modificar pronto su estrategia respecto a los juegos exclusivos.

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Los exclusivos aún son un factor decisivo al momento de elegir dónde jugar

A lo largo de esta generación, PlayStation y Xbox han apostado fuerte por los lanzamientos multiplataforma. Incluso, se habló sobre el fin de la llamada “guerra de consolas” y de los límites entre los distintos ecosistemas de gaming. Por su parte, Nintendo se ha mantenido fiel a su filosofía y sus franquicias más populares no han salido de Switch 2 y Switch.

Circana, firma de investigaciones de mercado, hizo una cuesta para conocer cuáles son las razones principales de los jugadores para disfrutar su pasatiempo favorito en una consola. Los resultados fueron contundentes: 41% de los encuestados reveló que los juegos exclusivos son el motivo por el que adquieren una consola.

Si bien las estadísticas favorecen al contenido exclusivo, la realidad es que su popularidad cayó 8% respecto a encuestas realizadas durante el mismo periodo del año pasado. Es un hecho que el valor de los exclusivos se ha diluido en PlayStation y Xbox, pues ambas empresas han apostado por lanzamientos multiplataforma en PC y otras consolas. Pese a ello, aún son un factor decisivo al momento de elegir dónde jugar.

A pesar de los cambios en la industria, los exclusivos aún tienen un peso importante

Sabemos que los exclusivos no son ni de cerca el contenido más vendido en la industria, así que es normal saber que no siempre son el motivo principal para adquirir una consola en concreto. Los resultados revelaron que 38% de los encuestados compran un sistema en particular ya que sus amigos y familiares también juegan en ese ecosistema. Otras razones de peso son que las consolas ofrecen un entorno más informal para jugar y son más fáciles de usar.

Mat Piscatella, director sénior de la firma de análisis, destacó que los juegos exclusivos no desaparecerán, pues su importancia aún es clave para el negocio de varias compañías.

“Por eso el debate sobre cuánto importan los exclusivos lleva años y seguirá existiendo. La verdadera respuesta es que todo importa, pero supongo que eso no es tan divertido”.

PlayStation y Xbox revaluarán el papel de los juegos exclusivos en sus ecosistemas

De acuerdo con múltiples reportes, PlayStation está reconsiderando el papel que los exclusivos tienen en su ecosistema. Fuentes aseguran que Sony renunciará a sus planes para expandir su negocio a PC, pues los ports de sus juegos más importantes no han dado los resultados esperados. De hecho, se dice que sus próximos AAA para un jugador no tendrán versiones para computadoras.

En teoría, PlayStation sólo hará ports de sus juegos como servicio. De esta forma, juegos como Marvel’s Wolverine, Ghost of Yotei y Saros se mantendrán como juegos exclusivos de PS5. Por otro lado, Asha Sharma, la nueva jefa de Xbox, prometió que revisará la estrategia multiplataforma. Esto abre las puertas a que Xbox vuelva a tener exclusivos en el futuro.

Hay que recordar que la división de juegos de Microsoft apostó por llevar sus franquicias más importantes a PS5. Los títulos de Xbox ya generaron más de $700 MDD y ya vendieron más de 100,000 copias en la consola de Sony. Pese a ello, los fans de la marca aún tienen esperanzas de que futuras entregas de Forza, Halo, Gears of War y más franquicias sólo se puedan disfrutar en Xbox.

Xbox reevaluará el papel de los exclusivos en su ecosistema

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