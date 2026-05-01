Una bonita e increíble SEGA Genesis de LEGO está en camino, ¿cuánto cuesta y cuándo saldrá?

El set tendrá 479 piezas y varias referencias al legado de la consola

¿Qué es lo único tan emocionante como comprar una consola de videojuegos? Conseguir la réplica de una consola de videojuegos que puedes armar tú mismo. Esto es algo que LEGO entendió muy bien y es por esto que la compañía anunció el lanzamiento de un nuevo set de SEGA Genesis.

Se trata de un set de 479 piezas que destaca por un alto nivel de detalles, así como varias referencias al legado de la histórica consola que vio nacer a Sonic the Hedgehog. Tan sólo para que te des una idea, la consola te deja elegir si quieres nombrarla SEGA Genesis o SEGA Mega Drive.

“Como muchos otros de mi generación, todavía recuerdo vívidamente cuando se lanzó la SEGA Mega Drive: parecía algo completamente fuera de este mundo”, dijo Patrik, diseñador del Grupo LEGO. “27 años después, la pasión por la consola sigue intacta: ¡yo sigo jugando con la mía! Recrear los intrincados detalles y las curvas de la consola con elementos LEGO fue un reto divertido, a pesar de su dificultad.”

Un set pensado para fans del retro

Más allá de ser una simple maqueta, este modelo apuesta por recrear la experiencia clásica con varios detalles interesantes:

Mandos desmontables incluidos

Cartucho que se puede insertar y retirar

Calcomanías decorativas para personalizar la consola

Diseño compacto ideal para exhibición

SEGA señala que este lanzamiento busca conectar con esa generación de jugadores que vivió el auge de la consola y que hoy puede revivir esa etapa desde una perspectiva más creativa.

“Creemos que se trata de una experiencia de construcción que plasma tanto el legado de SEGA en el mundo de los videojuegos como la creatividad lúdica de los juegos LEGO”, afirmó Alex Gómez, vicepresidente de Licencias y Colaboraciones de SEGA of America, Inc. “La SEGA Genesis ocupa un lugar especial en el corazón de los jugadores y representa una época decisiva en la historia de los videojuegos. Con este nuevo set de LEGO, los fans no solo podrán revivir esos recuerdos nostálgicos, sino también participar activamente en el legado de SEGA a través de la creatividad práctica”.

¿Cuánto cuesta y cuándo saldrá a al venta?

Está increíble, ¿no? Si quieres tenerlo en tu colección, debes saber que saldrá a la venta el 1 de junio de 2026. Este SEGA Genesis de LEGO se venderá a cambio de $39.99 USD.

El set estará disponible en el sitio oficial de LEGO y en tiendas físicas seleccionadas.

¿Qué te pareció este set? ¿Estás emocionado por esta colaboración? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con LEGO.