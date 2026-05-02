Xbox Game Pass: es tu última oportunidad para disfrutar estos 5 juegos que desaparecerán del servicio en mayo

Tienes hasta mediados de mes para darle un vistazo a atractivos títulos

Xbox Game Pass recibirá juegos muy atractivos durante mayo, incluyendo algunos lanzamientos de día 1 por parte de Xbox Game Studios. Lamentablemente, el servicio de Microsoft también perderá títulos muy llamativos de su catálogo. Sabemos que al menos 5 juegos dejarán de estar disponibles sin costo adicional a mediados de mayo.

La lista incluye títulos que le dan variedad y mucho valor al catálogo de Xbox Game Pass y PC Game Pass. Así que es una muy buena idea darles una oportunidad antes de que desaperezcan y sea imposible disfrutarlos por medio de una suscripción.

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¿Qué juegos abandonarán Xbox Game Pass en mayo de 2026?

Xbox Game Pass se distingue por tener un catálogo muy bien nutrido que ofrece experiencias de todo tipo. Los fanáticos de los juegos independientes deben darse prisa, pues una atractiva oferta de títulos dejará de estar disponible en el servicio a partir del próximo 15 de mayo.

De la lista desctaca Planet of Lana, propuesta de Wishfully Studios que cautivó a muchos jugadores con su lanzamiento en 2023. Se trata de un juego de plataformas y acertijos que destacó por su enfoque narrativo, su sorprendente aspecto visual y su música envolvente. Narra la aventura de Lana por encontrar a su hermana en un mundo invadido por peligrosas máquinas.

Planet of Lana y más juegos abandonarán el servicio de Microsoft

Xbox Game Pass también perderá Go Mecha Ball, título de Whale Peak Games que recibió muy buenas reseñas por su divertida propuesta. Sus partidas, protagonizadas por robots que se transforman en esferas, combinan acción, disparos y elementos roguelike. Se trata de una experiencia rápida y entretenida que se disfruta más en compañía.

Kulebra and the Souls of Limbo es otro de los títulos que dejará estar disponible sin costo. El título de Galla está inspirado en la cultura mexicana, con personajes únicos y una estética muy colorida. El juego de aventuras es protagonizado por Kulebra, una serpiente que no recuerda su pasado, pero que tiene una misión importante en el más allá.

Por último, los suscriptores de Xbox Game Pass perderán el acceso a Galacticare y PAW Patrol Rescue Wheels: Championship, un simulador de hospitales en el espacio y un juego de carreras, respectivamente. Abajo está la lista completa:

Galacticare

Go Mecha Ball

Kulebra and the Souls of Limbo

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship

Planet of Lana

Estos atractivos juegos llegarán muy pronto al servicio de Microsoft

Microsoft confirmará los nuevos juegos para Xbox Game Pass hasta la próxima semana, pero ya conocemos algunos de ellos. El estreno más importante de mayo será Forza Horizon 6, el nuevo juego de carreras de Playground Games ambientado en Japón. El servicio también ofrecerá otros estrenos importantes, como Subnautica 2, Echo Generation 2 y más.

Se especula que Microsoft también confirmará nuevas alternativas para disfrutar el servicio por un precio accesible. Filtraciones revelaron detalles de Game Pass Starter Edition, un nuevo plan que se ofrecería por medio de Discord Nitro. Dará acceso a más de 50 juegos y 10 horas de juego en la nube al mes, pero no incluiría acceso al multijugador online. Abajo está la lista de juegos de mayo confirmados hasta ahora.

Más juegos ya vienen en camino al servicio

Mixtape (7 de mayo)

Call of the Elder Gods (12 de mayo)

Subnautica 2 (14 de mayo)

Forza Horizon 6 (19 de mayo)

Beastro (21 de mayo)

Echo Generation 2 (27 de mayo)

Crashout Crew (28 de mayo)

RV There Yet? (por confirmar)

En esta página encontrarás todas las noticias sobre Xbox Game Pass.

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