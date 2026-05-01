Steam sorprende a los fans del terror y regala un juego de 2025 con reseñas positivas: así puedes conseguir gratis el título y conservarlo para siempre

Los jugadores de PC tienen hasta el 7 de mayo para aprovechar la oportunidad y conseguir gratis el título de horror con estética VHS

Halloween aún está muy lejos, pero Steam se adelantó a la festividad y en semanas recientes alojó algunos juegos que se pudieron conseguir totalmente gratis. La más reciente promoción permitirá a los entusiastas del género conseguir sin costo alguno y para siempre un interesante título de horror con estética VHS.

Debido a que la tienda de Valve no tiene una campaña regular de obsequios, es necesario estar atento a las ofertas individuales para conseguir juegos gratuitos o, en su defecto, a precios muy bajos. Es por eso que es muy común dejar pasar oportunidades para ampliar la biblioteca digital de forma económica.

Por suerte, aquellos que deseen disfrutar una experiencia terror corta pero intensa podrán hacerlo sin gastar un centavo gracias a un nuevo regalo de tiempo limitado. La promoción ya está activa, pero los jugadores de PC que estén interesados tienen pocos días para aprovecharla.

Video relacionado: Grandes franquicias de terror en el gaming

Overcome Your Fears: Caretaker está completamente gratis en PC

Los fanáticos deben moderar sus expectativas, pues el regalo en cuestión es una experiencia independiente. Aun así, vale la pena tenerlo en el radar y conseguirlo gratis en Steam mientras todavía sea posible.

El juego al que nos referimos es, nada más y nada menos, que Overcome Your Fears: Caretaker, una propuesta de terror con estética retro que debutó el pasado 20 de octubre de 2025 de la mano del desarrollador indie conocido como markuwaaaaa. Aunque es una aventura de corta duración, promete ofrecer un rato genuinamente aterrador.

Aquellos que deseen pasar una tarde con los pelos de punta, deben saber que el videojuego de terror tiene 100% de descuento y se puede conseguir totalmente gratis en Steam. La oferta especial ya está activa en la tienda, pero finalizará el próximo jueves 7 de mayo de 2026.

Overcome Your Fears: Caretaker tiene 100% de descuento y está disponible gratis en Steam por tiempo limitado

Las personas tienen menos de una semana para reclamar su copia gratuita de Overcome Your Fears: Caretaker. Afortunadamente, hacerlo es muy sencillo: el primer paso es iniciar sesión en la plataforma, después sólo hay que buscar el juego para acceder a su página oficial y finalmente es necesario hacer clic en “Añadir a la cuenta”.

Al realizar estos pasos, el juego permanecerá en la biblioteca digital del jugador para siempre y será posible descargarlo en cualquier momento, incluso después de que finalice la promoción de tiempo limitado. Una vez que la rebaja deje de estar disponible, el título regresará a su precio habitual de $5.99 USD.

¿Qué ofrece esta nueva experiencia de terror?

Para aquellos que no estén familiarizados con esta propuesta independiente, es pertinente recalcar que Overcome Your Fears: Caretaker es una aventura de terror en la que el protagonista es Steve Jackson, un joven adulto de 19 años que cuida la casa de unos amigos cuando empiezan a ocurrir eventos espeluznantes de carácter paranormal en un pequeño pueblo.

En esencia, este título indie de Steam es un simulador narrativo en primera persona con un gran énfasis en la exploración e interacción con el entorno. Está lejos de ser una aventura con mucha acción, pues el enfoque está en los elementos de horror psicológico y en los giros de la trama.

Tras su debut en 2025, Overcome Your Fears: Caretaker recibió el visto bueno de un gran sector de los jugadores que le dieron una oportunidad y ahora ostenta reseñas positivas en Steam, con un índice de aprobación bastante sólido de casi 80%. Los fanáticos elogian la atmósfera realista y la estética VHS que da un toque retro y escalofriante a la aventura.

Overcome Your Fears: Caretaker es un juego de terror que destaca por su filtro VHS inspirado en una estética retro

Aunque markuwaaaaa no reveló el motivo por el que decidió regalar su juego a la comunidad de Steam, esta promoción llegó pocas semanas después del anuncio de Overcome Your Fears – Lighthouse, la segunda entrega de la franquicia que sigue sin fecha de lanzamiento oficial. La secuela tendrá trabajo de voz profesional en inglés.

Pero cuéntanos, ¿te adentrarás en este juego de terror? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias sobre juegos gratuitos de Steam y otras plataformas.

Video relacionado: De Steam a ‘ni lo sueñes’: el fracaso de PlayStation en PC

Fuente