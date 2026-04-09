Castlevania: Belmont’s Curse presume un nuevo gameplay y promete revivir la esencia clásica de la saga

El regreso de la franquicia luce brutal y promete conquistar a fans nuevos y veteranos.

Después de años de espera, el regreso de Castlevania ya es una realidad. La nueva entrega, Castlevania: Belmont’s Curse, volvió a llamar la atención gracias a un nuevo vistazo a su gameplay. Esta vez, los fans pueden ver con más claridad cómo se juega esta esperada aventura.

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Cabe mencionar que Konami está apostando fuerte por el regreso de la franquicia y todo apunta a una experiencia que respeta el legado, pero que también busca modernizarlo.

Un vistazo al gameplay que respeta el ADN de la saga

El nuevo material deja claro que Castlevania: Belmont’s Curse será un juego de acción y exploración en 2D. La propuesta retoma el estilo que definió a la saga durante décadas, con combates intensos y desplazamiento lateral.

El protagonista utiliza el clásico látigo “Vampire Killer”, que sirve tanto para atacar como para moverse por el escenario. Esto permite ejecutar movimientos dinámicos, como balancearse entre estructuras o alcanzar zonas elevadas.

Además, el gameplay muestra un enfoque claro en la exploración. Habrá mapas interconectados, secretos, mejoras y enemigos desafiantes. Todo esto mantiene la esencia tipo metroidvania que los fans aman. También destaca el ritmo del combate: se siente ágil, técnico y con muchas posibilidades gracias a armas secundarias y habilidades especiales.

Aquí puedes ver el avance:

¿Qué es Castlevania: Belmont’s Curse?

Castlevania: Belmont’s Curse es una nueva entrega de la legendaria saga de Konami, desarrollada junto a Evil Empire y Motion Twin, creadores de Dead Cells.

La historia se sitúa en el París del siglo XV, donde criaturas oscuras invaden la ciudad. Debido a esto, un nuevo miembro del clan Belmont deberá enfrentar esta amenaza y descubrir el origen del caos. Un punto importante es que el juego forma parte de la celebración del 40 aniversario de la franquicia y representa el inicio de una nueva etapa para la serie.

La fecha de lanzamiento exacta del título sigue siendo un misterio, aunque se espera que llegue este mismo años a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

¿Te gustó lo que viste del gameplay? ¿Crees que este juego logrará revivir la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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