En la actualidad es muy difícil evitar spoilers. Los procesos de venta y distribución de copias físicas, en ocasiones, resultan en la llegada del juego a los destinatarios antes del lanzamiento.

Algunos lo mantienen en privado. Otros aprovechan la ocasión para tratar de ganar notoriedad en redes y foros y no tienen límite alguno para filtrar contenido.

Tas es el caso de 007 First Light, el nuevo juego de IO Interactive e inspirado en James Bond. A unos días de su lanzamiento, algunos “graciosos” filtraron la primera misión en Internet, pero el estudio no se quedó de manos cruzadas y respondió.

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Filtran la primera misión de 007 First Light. ¿Qué hizo IO Interactive?

La semana inició con fuego pues a primera hora apareció en Internet la primera misión de 007 First Light.

Esto no debió suceder, se trata de una filtración, pues el juego se lanzará el próximo 27 de mayo y aquellos que tuvieron acceso legal a él tienen un embargo firmado.

Pasó lo de siempre. Algunas copias físicas llegaron antes de tiempo y algunos usuarios no dudaron en subir contenido a redes sociales, foros y plataformas de video.

Ante esta situación, IO Interactive no cayó en pánico y en lugar de arremeter contra quienes filtraron el juego, simplemente subieron un video oficial a su canal de YouTube con la primera misión en su totalidad. Con este movimiento, la compañía apagó cualquier polémica y arruinó las intenciones de quienes buscaban acabar con la sorpresa o causar un daño mayor al mostrar el título de acción antes de tiempo.

Las filtraciones: un problema que afecta a la industria

En años recientes, se volvió común la aparición de filtraciones antes de los lanzamientos, sobre todo de los grandes juegos del año.

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Algunos casos han sido muy sonados, como el de The Last of Us: Part II al grado de que hubo críticas y polémica tras la revelación de la historia completa antes de tiempo.

Sin embargo, no se detiene ahí. Un reporte reciente reveló que compañías como Nintendo y Rockstar Games odian las filtraciones y a los filtradores. Fuentes señalaron que las empresas están dispuestas a cambiar fechas de anuncios e incluso de lanzamiento con tal de arruinarle la broma a quienes tienen información que, originalmente, es confidencial.

Recientemente, Nintendo realizó una presentación sorpresa de Star Fox a tan solo unas semanas de que un reconocido Insider filtrara varios proyectos que se desarrollan en la compañía japonesa.

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