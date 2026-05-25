Las expectativas por Grand Theft Auto VI están por las nubes, y sobra decir que los fanáticos están ansiosos por conocer nuevos detalles. Todo parece indicar que en cuestión de semanas obtendremos más información sobre la próxima entrega, pero una aparente filtración reveló una de las nuevas mecánicas que podría debutar en la secuela.

Este desliz provino de un lugar inesperado: GTA Online, el modo multijugador de la quinta entrega que vio la luz en 2013. Un jugador con ojo de águila notó una descripción inusual en un automóvil, y teoriza que los desarrolladores cometieron un error y revelaron por accidente uno de los sistemas que aparecerá en el próximo juego de la franquicia.

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GTA VI sería más realista gracias a este nuevo sistema

Los fanáticos de hueso colorado sabrán muy bien que el sistema de búsqueda es uno de los sellos de identidad de la serie. Básicamente, los jugadores obtienen “estrellas” al cometer crímenes por la ciudad, y la policía se volverá más hostil a medida que incrementa el medidor.

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Esta mecánica está presente en todos los títulos de la serie y evolucionó con el paso de los años. En GTA V, por ejemplo, los jugadores pueden librarse de las autoridades si son inteligentes y se esconden por la ciudad hasta que el nivel de búsqueda disminuya.

Ahora, y de acuerdo con una aparente filtración, Grand Theft Auto VI dará un paso más allá y hará que robar autos, cometer crímenes por Vice City y escapar de la policía sea una labor más compleja, realista y, con un poco de suerte, satisfactoria.

Un fan de GTA Online notó que, al personalizar el automóvil Coquette D10 en un taller, aparecía un nuevo cuadro de texto que aparentemente no está relacionado con el modo en línea. El mensaje dice lo siguiente: “el número de identificación es un código único que se utiliza para identificar vehículos individuales. Este ya se retiró del auto”.

Es un hallazgo muy interesante, pues los números de identificación (VIN por sus siglas en inglés), no son una característica presente en GTA Online. Aunque es probable que se incorpore en una actualización futura, la comunidad cree que Rockstar Games cometió un error y adelantó por accidente una de las nuevas mecánicas que aparecerá en Grand Theft Auto VI.

El mensaje de la supuesta filtración de GTA Online sólo aparece con el Coquette D10

¿Cómo funcionarían los VIN de GTA VI?

Debido a que es un sistema que brilla por su ausencia en el modo multijugador de la quinta entrega, es imposible saber con total certeza cómo podría afectar una partida; sin embargo, vale la pena señalar que una mecánica similar se aplicó en Red Dead Redemption 2, así que podemos darnos una idea general.

Al parecer, los NPC de Grand Theft Auto VI podrán compartir información y detalles a la policía sobre la apariencia de los protagonistas y de sus vehículos, lo que incluye la matrícula y el color del auto. Se especula que el VIN formará parte de dicho sistema, y obligará a los jugadores a visitar un taller para escapar y pasar desapercibidos. Es una mecánica que aumentaría el realismo y la dificultad.

Vale la pena recordar que la filtración masiva de 2022, la cual dejó en descubierto un montón de videos con gameplay, permitió ver una característica similar.

Escapar de la policía podría ser más difícil en GTA VI gracias al nuevo sistema

De acuerdo con los avances oficiales, el Coquette D10 es uno de los vehículos que los jugadores podrán utilizar para recorrer las calles de la ciudad y sus alrededores en GTA VI, por lo que no es descabellado pensar en que Rockstar Games usó por accidente la descripción de dicho auto de la nueva entrega en el modo online.

Aun así, hay que tomar esta información con pinzas y esperar hasta que la empresa detrás del proyecto comparta nuevos detalles. La campaña de marketing iniciará durante el verano, por lo que es probable que dentro de un par de semanas se revele el trailer 3 y más información relevante.

Pero dinos, ¿te gustaría que dicho sistema se implemente en la nueva entrega? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Grand Theft Auto VI si das clic aquí.

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