Ken Levine tiene una buena reputación en la industria de los videojuegos. Fue parte del clásico de culto System Shock 2 y es creador de BioShock, una de las franquicias más espectaculares de la era contemporánea del gaming.

Sin embargo, también tiene fama de ser meticuloso y de dedicar muchos años al desarrollo de sus obras. Tras el final de Irrational Games y el anuncio de su nuevo proyecto, la expectativa se fue a tope.

Hoy, sabemos que el creativo trabaja en un nuevo juego llamado Judas, pero “para variar” está llevando much tiempo para hacerse realidad y tal parece que podríamos jugarlo, si bien nos va, en algún momento de 2029.

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Judas podría debutar hasta 2029, según estimaciones de Take-Two Interactive

Durante el reciente informe financiero de Take-Two Interactive, la compañía presentó algunas ventas de lanzamiento para sus juegos en desarrollo.

Uno de ellos es Judas, la nueva obra de Ken Levine, quien busca dejar atrás lo que pasó con BioShock para dar paso a una nueva franquicia.

La primera vez que el creativo habló de este proyecto fue en 2014, justo un año después del debut de BioShock: Infinite. Fue hasta 2022 que se supo oficialmente de este juego y que su nombre es Judas.

Pues bien, tal parece que tendremos que esperar más años para jugarlo. Según la presentación oficial de Take-Two, Judas podría ver la luz en algún momento entre abril de 2027 y marzo de 2029. Si consideramos el estado actual de la industria, lo sensato es apostar por un lanzamiento dentro de 3 años.

La compañía sabe que el título de Ghost Story Games tiene una estructura tradicional, por lo que necesita una ventana amplia de tiempo para lograr su desarrollo y garantizar un lanzamiento sin problemas.

La noticia generó ciertas dudas entre los fans, pues de inmediato llegó el recuerdo de lo que pasó con BioShock: Infinite que cambio mucho durante su proceso de desarrollo e incluso requirió la ayuda de Rod Fergusson para lograr su lanzamiento.

¿Qué es Judas y por qué genera tanta expectativa?

Judas es un videojuego de ciencia ficción dirigido por Ken Levine. El juego se desarrolla en una nave espacial donde las decisiones del jugador cambian la relación con los personajes y el rumbo de la historia.

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A diferencia de otros títulos más lineales, aquí las acciones tienen consecuencias importantes, lo que hace que cada partida pueda sentirse distinta. Su estilo combina acción, exploración y narrativa, con una atmósfera futurista llena de tensión y misterio.

Uno de los aspectos más llamativos de Judas es la manera en que busca que el jugador se involucre emocionalmente con los conflictos de la trama.

Ken Levine ha mencionado que el objetivo es ofrecer una experiencia donde las relaciones entre personajes reaccionen de forma más dinámica e impredecible.

Además, el diseño artístico y la ambientación recuerdan el legado del creativo en System Shock y BioShock, pero con tecnología y mecánicas más modernas.

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