Uno de los problemas que enfrentan los jugadores desde hace varias generaciones es el molesto Drift. Esa falla que surgió con la era de los sticks análogos y que aparece de forma repentina arruinando tu experiencia de juego.

Para todo gamer es una pesadilla pues, de un día para otro, el stick registra movimiento cuando se supone que está en posición neutral. ¿Qué hacer ante esos escenarios? Algunos proceden a limpiar las piezas, otros buscan sustituirlas con el respectivo riesgo y unos más deciden gastar en otro control.

¿Hay opciones en medio de todo eso? Sí, al menos eso es lo que asegura esta app que sirve para corregir la infame falla a través de software.

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La app DriftGuard por fin puede hacer su magia en los controles de Xbox

Por medio de una publicación en la red social X (vía Windows Central), un entusiasta de la reparación de videojuegos reveló que la app DriftGuard ya puede actuar a profundidad en los controles de Xbox.

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Por si no lo sabes, esta aplicación funciona a través de la memoria de los controles actuales. Si tienes consolas de pasada o actual generación habrás notado que incluso los mandos se actualizan.

Pues bien, en este caso, la aplicación detecta el nivel de Drift en un control y realiza ajustes a nivel software para redefinir las zonas neutrales. Esto permite calibrar los sticks y asignar nuevos valores a cada zona para mejorar la experiencia de juego. Básicamente, es como si engañaras al control mismo sobre sus posiciones neutrales.

Desde su lanzamiento, la aplicación presumió su trabajo en mandos como el DualShock 4, el DualSense de PlayStation, así como los Pro Controller de Nintendo. Sin embargo, en el caso de Xbox y sus mandos había una deuda pendiente.

Eso terminó, pues el usuario de X “Modyfikator89″ confirmó que DriftGuard ya puede corregir el Drift en los controles de Xbox y hay una muy buena noticia al respecto.

HISTORIC BREAKTHROUGH: UNPATCHABLE CALIBRATION

We cracked it! Massive thanks to Lewy20041 & @driftguardapp for this historic hardware discovery. We have unlocked ultimate manual & automatic joystick Calibration for any Xbox Contoller 🎮

It is UNPATCHABLE and PERMANENT written… pic.twitter.com/bwX7n9c73Q — modyfikatorcasper (@Modyfikator89) May 19, 2026

¿Cómo mejorarán los controles de Xbox con el uso de esta aplicación de terceros?

De acuerdo con los reportes, el proceso de revisión y ajustes de DriftGuard ya puede registrarse correctamente en la memoria interna de los mandos de Xbox.

Lo mejor es que gracias a los nuevos hallazgos del equipo de desarrollo de esta app, pueden ser permanentes. Esto es, que no se sustituirán cuando haya una actualización de los mandos de Xbox como suele ocurrir en updates importantes.

Cabe señalar que esto es una opción para solucionar el Drift pero no de forma definitiva. Solo se aplica una nueva calibración para que el stick responda de mejor manera.

Por lo general, los sticks suelen fallar de forma inesperada por distintas razones, como la suciedad o el desgaste. La comunidad insiste a las compañías para que usen otro tipo de tecnología, como la magnética para evitar esta falla común, pero hasta ahora los mandos en su versión estándar siguen usando ese tipo de piezas.

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