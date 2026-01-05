CES 2026: Xbox Game Pass y Xbox Cloud llegarán a Google TV este año

Los servicios de Microsoft están disponibles actualmente en Smart TV de Samsung, LG y Amazon Fire Stick

Más allá de los resultados adversos en los recientes trimestres fiscales, Microsoft Gaming mantiene su estrategia de llegar a cuanto dispositivo sea posible. Ya no es obligatorio tener una consola Xbox o una PC para disfrutar la experiencia de la compañía norteamericana. Hoy, puedes jugar a través de la nube con un equipo o dispositivo compatible y siendo suscriptor de su servicio Xbox Game Pass. La expansión continúa y este año llegará a un nuevo territorio.

Todo puede ser un Xbox, hasta una Smart TV

TCL revela que Xbox Game Pass y el juego en la nube llegarán a Google TV

2026 inicia con noticias importantes para la industria de los videojuegos. El primer gran evento relacionado es el CES 2026, nueva edición del tradicional escaparate de tecnología que esta vez se lleva a cabo del 4 al 9 de enero en Las Vegas.

Hace unos momentos, la marca de televisiones inteligente TCL reveló información importante sobre los servicios de gaming de Microsoft (vía Flat Panels HD). Durante su presentación mencionaron que Xbox Game Pass y Xbox Cloud llegarán a los televisores con Google TV este año.

Aunque no hay fecha definida para este debut, se trata de un anuncio relevante toda vez que el sistema operativo tiene gran presencia en varios modelos de Smart TV a nivel mundial.

Tal como ya sucede con otras marcas, se espera que los televisores con Google TV tengan soporte oficial para la app de Xbox Game Pass. Esto permitirá que los suscriptores puedan ingresar en sus cuentas de usuario para jugar títulos desde la nube. No hace falta una consola, solo un mando compatible con Xbox.

Cabe especificar que TCL no detalló la llegada de los servicios de Microsoft Gaming a estos equipos, por lo que cabe la posibilidad de que solo estén disponible en los modelos de la marca. Sin embargo, al tratarse de un plan ambicioso podría dar el salto hacia todo dispositivo que use el sistema de operación e interfaz de Google.

Xbox mantiene su compromiso para romper las barreras del gaming y llevarlo a un mayor número de jugadores

¿En qué Smart TV se puede jugar Xbox Game Pass?

Actualmente, Xbox Game Pass y Xbox Cloud se pueden jugar en algunos modelos de Smart TV de distintas marcas. En el caso de LG, hay soporte oficial de la app para modelos de TV con sistema operativo WebOS 24 o superior.

Los televisores inteligentes de Samsung también son compatibles con los servicios de videojuegos de Microsoft. En cuanto a la marca surcoreana, se trata de todos los modelos 2020 en adelante. Basta con descargar la aplicación (si es que no viene ya instalada de fábrica) para jugar.

Recientemente, Xbox anunció que su app y servicios llegarán a algunos modelos de televisores Hisense y V, aunque no se tiene fecha exacta para su estreno.

Finalmente, es posible jugar el catálogo de la compañía norteamericana a través de los dispositivos Fire Stick de Amazon.

