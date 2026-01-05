Falleció David Rosen, cofundador de SEGA y pionero de los arcades, a los 95 años

El empresario tuvo un rol fundamental para el surgimiento y consolidación de la compañía japonesa

La industria del entretenimiento está de luto. Esta semana se confirmó que David Rosen, cofundador de SEGA y pionero de los arcades, falleció a los 95 años. Un representante del empresario estadounidense reveló la noticia por medio de un comunicado, donde reveló que Rosen murió el 25 de diciembre de 2025 rodeado de sus seres queridos.

El trabajo que David Rosen realizó durante décadas fue fundamental para que SEGA se convirtiera en el gigante que conocemos hoy. Su visión empresarial permitió que la compañía pasara de ser un pequeño negocio de importación de máquinas recreativas a una de las marcas más influyentes en la historia de la industria.

Además, su interés por el sector del entretenimiento impulsó el mercado de los arcades en Japón, un fenómeno cultural que sigue vivo hasta nuestros días.

El legado de David Rosen para SEGA y los videojuegos

La historia de David Rosen es un tanto particular, pues no parecía destinado a ser un pionero en la industria del entretenimiento y los videojuegos. Nación en en Brooklyn, Estados Unidos, en 1930. Fue parte de la Fuerza Aérea durante la Guerra de Corea, algo que cambió su destino. Al acabar su servicio en el ejército, decidió quedarse en Japón para iniciar su carrera de empresario.

En 1954, fundó una compañía llamada Rosen Enterprises, que se dedicó durante años a la compra y venta de arte oriental para el mercado estadounidense. Rosen vio una oportunidad en el incipiente mercado de importación de arcades o máquinas recreativas, lo que convirtió a su empresa en un pilar del entretenimiento en Japón.

Miembros de Rosen Enterprises que trabajaron con David

Rosen tuvo un éxito sin precedentes con los arcades en Japón. Esto impulsó el negocio a nuevas alturas e hizo que otras empresas se interesarán en el sector. Durante aquellos años, los empresarios Richard Stewart y Raymond Lemaire operaban Nihon Goraku Bussan, compañía que también distribuía máquinas recreativas.

En la década de 1960, Rosen Enterprises y Nihon Goraku Bussan se fusionaron y dieron origen a SEGA Enterprises. Rosen fungió como director ejecutivo y presidente de la empresa. En esa misma década, SEGA produjo Periscope, su primer juego original. Además, el empresario fundó y se convirtió en el presidente de la Asociación Japonesa de Entretenimiento.

Rosen también fue clave en SEGA of America

El empresario estuvo al mando de SEGA durante más de 2 décadas, pero las cosas cambiaron en 1969. Gulf+Western Industries adquirió la compañía; sin embargo, Rosen se mantuvo como director ejecutivo. Luego de una serie de altibajos, SEGA se puso de nuevo a la venta, y Rosen no dudó en actuar para mantener el control.

Junto con Hayao Nakayama, empresario japonés, formó un alianza para adquirir los activos japoneses de SEGA. Posteriormente, formó SEGA of America, división que dirigió hasta julio de 1996, año en que se retiró. Supervisó el lanzamiento de todas las consola hasta el SEGA Saturn, por lo que compitió contra otros grandes del sector y ayudó a moldear la industria.

David Rosen, cofundador de SEGA

