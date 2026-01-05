Gratis: este juego de carreras tiene 100% de descuento en Steam por tiempo limitado; consíguelo para jugar con amigos y ahorrar $99 MXN

El año acaba de iniciar, pero Steam ya tiene regalos para todos sus jugadores. La plataforma de juegos para PC está obsequiando un atractivo juego de carreras, que es ideal para disfrutar partidas online con amigos. Conseguirlo gratis es muy sencillo, pero es importante recalcar que la promoción estará disponible sólo por tiempo limitado y que concluirá en unos días.

El juego en cuestión fue desarrollado por el estudio M4DOOM y debutó en octubre del año pasado. Desde entonces, ha recibido reseñas positivas, así que vale la pena que los fanáticos del género le den una oportunidad a sus partidas para hasta 8 jugadores.

Billie’s Wheelie está disponible gratis en Steam

El concepto de Billie’s Wheelie es por igual simple y adorable. Es un juego de carreras protagonizado por hámsters que ruedan a toda velocidad por circuitos llenos de obstáculos y plataformas. El objetivo es ser el roedor más veloz, recolectar queso y ganar las carreras.

M4DOOM promete que las carreras son divertidas y llenas de caos, principalmente cuando se disfrutan con otros jugadores. Billie’s Wheelie ofrece modos cooperativos y competitivos en partidas para 2 a 8 jugadores. Se puede disfrutar tanto de forma local como online, así que la diversión está garantizada.

El juego de carreras está disponible gratis en Steam

La recepción de Billie’s Wheelie en Steam fue mixta. Algunos jugadores consideran que puede ser una experiencia divertida; sin embargo, creen que necesita mejoras importantes para ofrecer partidas pulidas y realmente competitivas. Otros usuarios consideran que, como juego de carreras, falla al tener unos controles poco responsivos.

El juego se ofrece normalmente por $99.99 MXN, pero es posible conseguirlo gratis por tiempo limitado. Basta con visitar la página del título en Steam y dar clic en el botón “Añadir a la cuenta” para obtenerlo con 100% de descuento. Billie’s Wheelie estará disponible sin costo en la plataforma de Valve hasta el próximo 10 de enero.

¿Qué ofrece el juego de carreras?

Además de las carreras competitivas y los modos cooperativos, Billie’s Wheelie también ofrece un sistema de personalización. Es posible cambiar la apariencia de los hámsters y sus esferas de carrera. Los jugadores también pueden usar gestos graciosos para celebrar sus victorias en la pistas.

En cuanto a los circuitos, Billie’s Wheelie ofrece una gran variedad de pistas con diversas temáticas —desde mundos de dulces hasta escenarios espaciales. Como todo buen juego de carreras arcade, hay power-ups que pueden cambiar el rumbo de una carrera en cuestión de segundos.

Billie’s Wheelie tiene una gran variedad de pistas y un sistema de personalización

“Prepárate para el caos de hámsters a gran velocidad. En este trepidante juego de plataformas y carreras de aventura, tomas el control de Billie, un adorable hámster en una misión para rodar, correr y deslizarse por pistas salvajes y dinámicas. Salta, esquiva e impulsa tu camino hacia la victoria, mientras recoges queso y superas a tus oponentes”.

