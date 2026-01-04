Resident Evil Requiem rompe récords de expectativa y confirma millones de jugadores atentos a su estreno

Capcom celebra el impresionante número de wishlists y aviva la conversación rumbo a uno de los lanzamientos más esperados.

La conversación alrededor de Resident Evil vuelve a encenderse con una señal clara del entusiasmo de la comunidad. Durante meses, la expectativa ha crecido en silencio, alimentada por rumores, avances y promesas.

Por si te lo perdiste: Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

La franquicia atraviesa un momento especial. Cada anuncio reciente ha servido para medir el pulso de los fans y su disposición para regresar al horror clásico. Esta vez, la respuesta quedó plasmada en una cifra contundente.

Millones de personas esperan el nuevo juego de la saga

Capcom confirmó que Resident Evil Requiem ya superó los 4 millones de jugadores que lo añadieron a su lista de deseados. El dato lo coloca entre los lanzamientos más anticipados de 2026.

El estudio japonés compartió el hito a través de redes sociales, acompañándolo con un mensaje breve y directo para la comunidad. El texto original dice: “Menos de 2 meses… 😱 Gracias por los más de 4 millones de wishlists para Resident Evil Requiem.”

Aquí lo puedes ver:

Less than two months away… 😱



Thank you for over 4 million wishlists for Resident Evil Requiem. pic.twitter.com/gwETLEfA7i — Resident Evil (@RE_Games) January 2, 2026

Se espera que Resident Evil Requiem sea un éxito

Este tipo de cifras suele ser un termómetro importante para la industria. Las listas de deseados permiten medir interés real antes del lanzamiento y ayudan a dimensionar el impacto potencial del juego. En el caso de Resident Evil Requiem, el número refuerza la confianza en la dirección actual de la saga.

El recordatorio sobre la cercanía del estreno también funciona como combustible para la conversación. Cada semana que pasa acerca más a los jugadores a un regreso esperado a la pesadilla. Aunque los detalles completos siguen reservados, el interés masivo sugiere expectativas altas y los fans esperan una experiencia intensa, con identidad clara y momentos memorables.

La saga ha demostrado una capacidad constante para reinventarse. Ese historial explica por qué millones de jugadores ya marcaron este lanzamiento como prioritario. Resident Evil Requiem avanza firme, respaldado por una comunidad enorme y atenta. El mensaje de Capcom deja claro que el apoyo se siente y se agradece mientras el juego llega el próximo 27 de febrero.

¿Ya añadiste Resident Evil Requiem a tu lista de deseados? ¿Crees que superará el impacto de entregas anteriores? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente