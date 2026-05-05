Charlie Cox confirma que no veremos a Daredevil en futuras películas del UCM

El actor mencionó que en Marvel le dijeron que su foco principal es el show de televisión

Daredevil: Born Again marcó la introducción triunfal del Diablo de Hell’s Kitchen en el Universo Cinematográfico de Marvel. Después del breve cameo de Matt Murdock en Spider-Man No Way Home, todos pensamos que pronto lo veríamos con otros personajes en películas de Marvel. Lamentablemente, parece que estábamos equivocados.

En una emisión reciente del podcast Happy Sad Confused que tuvo como invitado al actor Charlie Cox, le preguntaron si lo veremos pronto en alguna película del UCM. Esto es aún más relevante porque Avengers Doomsday y Secret Wars están próximas a estrenarse y reunirán a todo personaje posible de Marvel.

Volvimos a 2018: Daredevil se quedará en televisión… por ahora

Lamentablemente para los fans, la respuesta de Cox fue poco alentadora. El actor que interpreta a Matt Murdock mencionó que Marvel tiene claro que Daredevil debe limitarse a la serie de televisión:

“Marvel me ha dejado claro por ahora que me estoy enfocando en el programa. Ese es nuestro enfoque. Esa es realmente la verdad”.

Esto supone una decepción para varios fans y nos remonta al año 2018 durante la fiebre de Avengers Infinity War y Endgame y la 3.a temporada de Daredevil de Netflix. Todos los fans teorizaron que podríamos ver a The Defenders unirse a la batalla contra Thanos, lo cual no sucedió.

The Defenders no aparecieron en Infinity War ni Endgame

Parece que esta situación se repetirá, pero ahora con Dr. Doom, pues parece que Daredevil y compañía están fuera de los planes de Marvel Studios para el gran evento que suponen las siguientes 2 películas de Avengers: Doomsday y Secret Wars.

Ahora bien, sabemos que los actores tienen contratos y acuerdos firmados para que no suelten la sopa de los planes de Marvel, y sabemos que a quienes se les haya ido la boca (ejem… Tom Holland, Mark Ruffalo) es porque también lo tienen acordado con las grandes compañías.

Por otro lado, podríamos estar ante un caso estilo Andrew Garfield en No Way Home, sólo que con Charlie Cox y Daredevil. Recordemos que antes del estreno de Spider-Man No Way Home y tras los rumores y las filtraciones de la aparición de Garfield y Tobey Maguire, el primero negó su participación en la cinta.

Rumores recientes apuntan a una posible película de Daredevil con Spider-Man

Hace poco te informamos sobre los rumores de algunos insiders que apuntaban a que los planes de Marvel Studios con Daredevil van más allá de las 3 temporadas de Born Again.

Dicho rumor asegura que no habrá una 4.a temporada de Daredevil Born Again; en su lugar, la trama del alcalde Fisk culminará con una película en la wue aparecerán los Defenders (Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones) y otro personaje con una rivalidad marcada contra Wilson Fisk: Spider-Man.

Supuestamente, Marvel Studios busca hacer esa película para poder incluir a Spider-Man sin inconvenientes por los derechos del personaje. Además, se piensa que quieren desarrollar otra cinta del trepamuros, pero junto con Los 4 Fantásticos.

Marvel Studios tendría planes especiales con Spider-Man

¿A quién le creemos? La respuesta es complicada, porque los insiders publican información sin sustento o respaldo sólido y Marvel tampoco suelta toda la sopa de sus planes para poder sorprender de acuerdo con su agenda. Además, situaciones como la de Andrew Garfield en No Way Home o Chris Evans en Doomsday nos hacen desconfiar de las declaraciones de los actores.

¿Qué opinas? ¿Crees que pronto veremos a Daredevil en la gran pantalla con el resto de los personajes del UCM? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o en nuestro servidor de Discord!

Para más noticias, haz clic aquí.

Sigue informado siempre con nosotros, solo aquí en LEVEL UP.