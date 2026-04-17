Charlie Cox, el actor de Gustave por fin jugó Clair Obscur: Expedition 33

El actor de Daredevil afirma que no es muy bueno jugando a videojuegos

Clair Obscur: Expedition 33 fue la sensación el año pasado y Charlie Cox, actor que interpretó a Gustave, lo sabe muy bien. Durante diversos paneles de preguntas y respuestas con los fans en distintas expos, Cox declaró que no había jugado a Expedition 33 pues no se considera gamer, sin embargo, ahora sabemos que ya está jugando al GOTY 2025.

En una entrevista con el medio GamesRadar+, Charlie Cox, actor conocido por interpretar a Matt Murdock/Daredevil en Marvel Studios, y ahora por Gustave en Clair Obscur: Expedition 33, confesó que ya probó el juego.

Cox aún se define como un “no gamer”, él aclaró que solo ha jugado el prólogo y no se considera alguien habilidoso para los videojuegos. En sus palabras, Charlie Cox mencionó lo siguiente:

“He jugado el prólogo por un tiempo y caminé y conocí a la gente, reuní información y todo ese tipo de cosas. No me ha ido muy bien. No soy muy bueno, porque obviamente, es un conjunto de habilidades que debo desarrollar, pero lo he jugado.”

Prólogo de Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 no es el primer videojuego que ha jugado Charlie Cox

En la entrevista, el actor de Daredevil mencionó que durante su niñez y adolescencia jugó mucho a títulos como Mario Kart, Goldeneye 007 y FIFA 98. Sin embargo, aclaró que siempre los concibió como entretenimiento meramente lúdico, sin una narrativa profunda ni compleja a la cual debiese ponerle atención, como es el caso de Expedition 33.

“Esos juegos que acabo de enlistar no eran historias que fueron cuidadosamente esculpidas y creadas a lo largo de un juego con un nivel de detalle inmenso. Y la forma en que se recibe la información no es solo todo deletreado, descubres estas cosas a medida que atraviesas el juego.”

Finalmente, Charlie Cox mencionó que al jugar como Gustave, no sintió que se controlara a sí mismo. Él manejaba a Gustave, es la historia de Gustave, no la del actor quien lo interpreta.

Version 1.0.0

Una película de Expedition 33 está en camino

No olvides que una adaptación cinematográfica de Clair Obscur: Expedition 33 está en camino. En enero del año pasado, el portal Variety confirmó que una cinta será producida por el estudio creadora el juego Sandfall Interactive junto con la productora Story Kitchen. Los fundadores de la productora, Dmitri M. Johnson y Mike Goldberg mencionaron lo siguiente:

“Estamos encantados de colaborar con Sandfall Interactive para llevar el rico e inmersivo mundo de ‘Expedition 33‘ a la pantalla grande. La narrativa convincente y los personajes complejos del juego proporcionan una base sólida para una experiencia cinematográfica que resonará tanto con los jugadores como con los cinéfilos por igual.”

Por su parte, el director del juego, Guilleaume Broche declaró:

“Asociarnos con Story Kitchen nos permite expandir el universo de ‘Clair Obscur‘ más allá del ámbito de los juegos. Su experiencia en la narración de historias y su pasión por nuestra visión los convierten en el equipo perfecto para traducir nuestro juego en una película cautivadora.”

Aún no hay fecha de estreno para la película, solo se sabe que se encuentra en etapa de preproducción. Clair Obscur: Expedition 33 se encuentra disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

¿Qué opinas? ¿Ya jugaste Clair Obscur: Expedition 33? ¿Qué te pareció? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o en nuestro servidor de Discord!

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