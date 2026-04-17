Asha Sharma expone las deficiencias de Xbox: la plataforma carece de infraestructura unificada, depende de heroísmos y la experiencia de usuario no es de primera clase

La directora de Microsoft Gaming no se guardó nada en un comunicado interno y reconoce que hay mucho por hacer

¿Qué rayos hizo Phil Spencer en 10 años? Esa es la pregunta que los fans de Xbox se hacen desde hace unas horas. ¿La razón? La filtración de un comunicado interno de Asha Sharma en el que expone la realidad de la marca y su ecosistema.

Lejos de lo que se podría pensar, pues en años recientes Microsoft presume una oferta de gaming unificada, lo que hay en realidad es una plataforma hecha por pedazos y no hay conexiones profundas y eficientes entre cada uno. Esto se traduce en una experiencia que no es de primera clase para el usuario.

Tal parece que al tomar las riendas de Microsoft Gaming, la ejecutiva descubrió que hay muchos más problemas de los que se pensaba. ¿Cuáles son? Te contamos a continuación.

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Asha Sharma, directora de Microsoft Gaming

Asha Sharma reconoce que los cimientos de Xbox son endebles

Si una marca como Xbox, propiedad de una empresa enorme como Microsoft, no da resultados es porque hay más problemas de los que se tiene conocimiento.

En un reporte de The Verge, Tom Warren compartió un documento interno que la directora de Microsoft Gaming, Asha Sharma, envió a los trabajadores de Xbox. En él, la ejecutiva expone la realidad de la marca y las razones por las que lleva años fallando y sin alcanzar su máximo potencial.

De acuerdo con Asha Sharma, uno de los problemas más graves es que no existe la unificación real en la plataforma de Xbox con presencia en consolas, PC, móviles y la nube. Asimismo, revela que actualmente la plataforma depende de “heroísmos” y no de un sistema. Además, reconoce la necesidad de hacer una fuerte inversión para construir nuevos cimientos y que sean fuertes:

“Está claro que nuestras ambiciones requieren una inversión más profunda en los cimientos de la plataforma Xbox que la que hemos hecho antes. Hoy en día, operamos en decenas de espacios, canales de venta y modelos de distribución sin un repositorio de código compartido, ni una base de datos común. Como resultado, la calidad y la velocidad dependen demasiado a menudo de los heroísmos en lugar de los sistemas”.

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La jefa de Microsoft Gaming acepta que no ofrecen una experiencia de primera clase

Posteriormente, Asha Sharma señaló la parte que tiene que ver con la experiencia de usuario. Según sus primeros acercamientos, la plataforma Xbox carece de infraestructura consistente.

Asimismo, reveló que lo que ve el usuario y aquello con lo que interactúa es una interfaz construida con partes desarrolladas en distintos momentos. Está pegado, forzado, pero no unificado.

A raíz de esto, la jefa de Microsoft Gaming considera que Xbox no ofrece una experiencia de primera clase para los jugadores:

“Además, carecemos de una infraestructura consistente para la experimentación, la atribución y el aprendizaje, lo que dificulta saber qué funciona y mejorar rápidamente. En el lado del producto, nuestro frontend es un conjunto de experiencias construidas en diferentes momentos, donde el descubrimiento, la relevancia y lo social no son de primera clase, y los jugadores tienen que trabajar para descubrir qué hacer a continuación o con quién jugar”.

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