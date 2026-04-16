Metro 2039 ya es oficial ¿Cuándo sale? ¿De qué se trata? ¿A cuáles plataformas llegará?

4A Games prometen un juego artesanal que será la entrega más oscura de la serie

Desde el lanzamiento de Metro Exodus en 2019, hubo un silencio enorme en torno a 4A Games y sus planes futuros. Sin embargo, después de esperarlo por más de un lustro, el equipo ucraniano por fin compartió los primeros detalles de su próximo proyecto, Metro 2039.

En un evento virtual de Deep Silver, 4A Games nos mostró más sobre este juego, y nos adelantó algunos de sus detalles más importantes. ¿Qué aprendimos? Aquí, todo lo que sabemos de la nueva entrega de Metro.

¿De qué se trata Metro 2039? El regreso a los túneles

Metro 2039 nos llevará al corazón oscuro del metro de Moscú. Es ahí donde los últimos sobrevivientes de la humanidad luchan por existir y mantenerse vivos un día más.

Es un futuro desolador, sin esperanzas, pero organizado. Las facciones subterráneas se han unido bajo una misma bandera: el régimen del Novoreich, comandado por Hunter, un espartano legendario que funge como el nuevo führer y un nombre que reconocerán los fanáticos de la serie y los libros de Dmitry Glukhovsky.

El líder de este mundo subterráneo promete una mejor vida para todos; sin embargo, los convierte en prisioneros utilizando propaganda, desinformación y temor. La consigna que usa es que resulta mejor acabar con cualquier posible elemento hostil antes que tener un mal momento.

En esta aventura controlaremos a el Extraño, un protagonista con diálogos que en la historia aparece como un ermitaño perseguido por sus pesadillas. Luchar contra ellas lo llevará a regresar al mundo subterráneo de Metro, hecho que se había prometido nunca volver a hacer.

Futuro desolador y sin esperanzas en la entrega de Metro más oscura

Es en este contexto donde 4A Games nos narra lo que describen como la entrega de Metro con el tono más oscuro hasta la fecha.

Con esta entrega, el equipo de 4A Games quiere mostrar lo peor de la humanidad; hacer evidente la forma en la que callar y permanecer inactivo puede terminar siendo una acción cómplice de situaciones terribles; exponer que el verdadero peso que se quiere exhibir es el costo del silencio.

Además, 4A Games quiere que la temática postapocalíptica sea más que un adorno o parque de diversiones. Para el estudio, queda claro que el contexto es un lienzo sobre el cual mostrar la visión más trágica de las consecuencias de los actos de la humanidad.

Un punto importante es que, originalmente, el estudio tenía en mente una dirección muy diferente para el próximo proyecto de Metro. Sucesos históricos como la pandemia de 2020 y la invasión rusa a Ucrania en 2022 influyeron la forma en la que pensaron y desarrollaron el proyecto.

Estos sucesos llevaron a 4A Games a cambiar la dirección original para crear un juego que tratara más sobre elecciones, acciones y consecuencias, así como del precio a pagar para tener un futuro. Asimismo, el estudio buscó entregar una historia que mostrara la visión ucraniana del conflicto.

Un engine propio para crear un juego artesanal

Ahora bien, el nivel de Metro 2039 va más allá de gráficos bonitos. 4A Games asegura que está desarrollando un videojuego que se sienta palpable pero, ¿cómo lo consiguen? Creando una experiencia de juego donde nada sea prefabricado y todo se sienta como que alguien lo habitó.

El ingrediente principal para esto se encuentra en el 4A Engine, motor gráfico que debutó en Metro 2033 y ha tenido varias actualizaciones. En cada entrega, 4A Games busca tomar lo mejor de juegos pasados y mejorarlo. En esta ocasión, tomarán la tecnología de trazado de rayos de Metro Exodus para reconstruirla y poder implementarla de manera más afinada y eficaz para entregar un juego que luzca brutal en todos los sentidos.

Lo que ocurre es que 4A Engine permite crear juegos que deslumbren, y también crear el tipo de experiencia que quieren crear. Por esto pueden presumir de haber desarrollado un juego artesanal con una campaña que te hará sentir el peso del mundo en pesadillas claustrofóbicas.

Una parte importante de generar esta sensación se encuentra en lo que el estudio describe como “historias congeladas”. Se trata de un estilo de narrativa ambiental donde los creativos ponen un esfuerzo especial para lograr que cada cuarto cuente historias de las personas que han pasado por ahí. Puede que encuentres un cadáver con una pistola sin balas o un juego de póker que se quedó a medias. El punto es contar varios tipos de historia y mostrar la oscuridad de su mundo de formas distintas.

¿Cuándo y a cuáles plataformas llegará Metro 2039?

Metro 2039 estará disponible en algún punto del siguiente invierno para PC (vía Steam, Xbox y Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. Se espera que en los próximos meses tengamos más detalles sobre este ambicioso proyecto que, hasta ahora, promete mucho.



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