Cliff Bleszinski confía en Gears of War: E-Day y cree que el nuevo juego de The Coalition regresará a las raíces de la saga: “tengo muchas esperanzas”

Los tiempos de Cliff Bleszinski con Gears of War son cosa del pasado, pero el desarrollador aún se mantiene informado sobre las novedades de la franquicia. Luego de ser parte fundamental de la historia de la IP y hacer posible su trilogía original, el creativo está sumamente emocionado por Gear of War: E-Day, precuela que narrará las aventuras de Marcus y Dom durante su juventud.

En declaraciones recientes, Bleszinski dio su voto de confianza al nuevo juego de The Coalition y Xbox. Está convencido de que Gear of War: E-Day entregará a los fanáticos lo que tanto han esperado luego de los altibajos más recientes de la franquicia. Cree que la forma de lograrlo es regresar a las raíces de la IP, y está convencido que la nueva entrega recuperará lo mejor del pasado.

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Cliff Bleszinski le da su voto de confianza a Gear of War: E-Day

Sin duda, Gear of War no sería lo mismo sin Cliff Bleszinski. El desarrollador fue uno de los diseñadores más destacados de Epic Games hace algunas décadas. Muchas de sus ideas hicieron posible el mundo brutal de Sera y algunos de sus personajes más queridos. Luego de años de estar alejado de la franquicia, el creativo tiene una opinión positiva sobre el próximo juego de The Coalition.

En días recientes, Blezsinski participó en el podcast The Expansion Pass (vía Insider Gaming), donde compartió sus impresiones sobre Gear of War: E-Day. Al igual que todos los fanáticos de la saga, el desarrollador está muy emocionado con lo que viene en camino. Confesó que su hype se fue a las nubes cuando vio el primer avance del proyecto, y que el momento en que Marcus y Dom se encuentra fue especialmente fascinante.

El creativo confía plenamente en la precuela de la franquicia

Blezsinski intuye que Gear of War: E-Day será un éxito, pues en The Coalition “están volviendo a lo básico para darle a la gente lo que quieren”. Considera que el juego estará lleno de momentos icónicos y que será un excelente regreso a las raíces de la saga. Prometió que lo jugará y que compartirá su opinión honesta una vez que lo acabe.

“Creo que las posibilidades de momentos cinematográficos son enormes con lo que están haciendo. Se me puso la piel de gallina cuando vi a Marcus cayendo en esa mano; bajó y terminó siendo Dom. Creo que realmente están enderezando el rumbo. No vas a estar peleando contra esos robots tontos ni nada por el estilo, simplemente van a volver a hacer que los Locust den miedo, y ver a Marcus, ya sabes, luchar contra un solo Locust en ese tráiler, me pareció brillante. Tengo muchas expectativas y no puedo esperar a que lo saquen. Si me gusta, voy a ser honesto al respecto, y si no me gusta, la verdad es que no tengo nada que perder”.

Muy pronto conoceremos más del juego de The Coalition y Xbox

Xbox celebrará este año su 25.° aniversario, y Gear of War: E-Day promete ser uno de los protagonistas de los festejos. Hace algunos días, la compañía compartió los primeros detalles de Xbox Games Showcase 2026, evento que estará acompañado de un Direct sobre el juego de The Coalition.

Se espera que el título aparezca en el evento principal con un avance espectacular, para que posteriormente sus desarrolladores compartan más detalles sobre su historia y mecánicas en el streaming especial. Los eventos se celebrarán el domingo 7 de junio, y las sorpresas iniciarán a partir de las 11:00 AM, hora de la Ciudad de México.

Sabemos que el Gears of War: E-Day Direct tendrá una duración de 30 minutos, así que es una cita obligada para los fans de Marcus y compañía. No está de sobra recordar que la historia de Gears of War: E-Day se desarrollará 14 años antes de la primera entrega de la franquicia y se enfocará en el devastador Día de la Emergencia.

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