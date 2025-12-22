Stardew Valley llegará a la CDMX con un concierto orquestal; Festival of Seasons se presentará en el Teatro Metropolitan

Stardew Valley es uno de los juegos independientes que más fans han ganado en la última década. Si eres uno de ellos, te alegrará saber que pronto llegará a la Ciudad de México un espectáculo orquestal del indie de ConcernedApe.

Lo que pasa es que Stardew Valley: Festival of Seasons, se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo 31 de enero de 2026. En caso de que no lo sepas, se trata de un concierto emotivo e inmersivo que ha enamorado a audiencias de todo el mundo gracias al cariño profundo que tiene por el material fuente.

Por si te lo perdiste: Stardew Valley: Concerned Ape confirma que la versión 1.7 está en camino, pero pide paciencia

¿Qué es Stardew Valley: Festival of Seasons?

De acuerdo con sus organizadores, Festival of Seasons busca ser una presentación íntima con una orquesta de cámara, la cual utiliza arreglos creativos que son fieles a la banda sonora original del juego. Lo mejor es que este show no sólo presenta la música, sino que busca narrar un año dentro de Stardew Valley, dividiendo el repertorio en suites estacionales.

“El creador de Stardew Valley, Eric Barone (también conocido como ConcernedApe), ha expresado que la música ha sido su “principal vocación” desde antes de concebir el juego, y ver a las audiencias apreciar su composición a través de esta gira es un ‘sueño hecho realidad’. La música, que busca evocar la esencia de los RPG clásicos de Super Nintendo y PlayStation 1, cobra vida en el escenario con una resonancia emotiva que ha sido descrita como una noche ‘increíblemente conmovedora’, señalan el comunicado oficial del concierto.

¿Dónde comprar boletos para Festival of Seasons?

Los boletos para Festival of Seasons ya están a la venta en Ticketmaster. Cabe mencionar que del 12 al 23 de diciembre puedes conseguir los boletos con 30% de descuento.

Por otro lado, si tienes una tarjeta de crédito Banamex, puedes aprovechar la promoción para comprarlos a 3 Meses Sin Intereses.

En otras noticias: Concerned Ape habla sobre Haunted Chocolatier: el desarrollador reveló un aspecto en el que el juego superará a Stardew Valley

¿Qué es Stardew Valley?

En caso de que no lo sepas, Stardew Valley es un videojuego indie de simulación de granja y RPG creado por Eric Barone, mejor conocido como ConcernedApe. Lanzado originalmente en 2016, el juego invita a los jugadores a abandonar la vida urbana para comenzar de nuevo en un pequeño pueblo llamado Pelican Town, donde deben restaurar una granja heredada, cultivar, pescar, explorar minas, socializar con los habitantes y construir relaciones.

Una de las claves del éxito de Stardew Valley es su jugabilidad relajante combinada con una profunda libertad de elección, permitiendo avanzar a tu propio ritmo sin presiones. A esto se suma su estilo visual pixel art, inspirado en los RPG clásicos de la era de Super Nintendo, y una banda sonora original compuesta por el propio Barone, elementos que lo convirtieron en un fenómeno mundial.

Gracias a su constante soporte y actualizaciones, Stardew Valley se ha consolidado como uno de los juegos independientes más exitosos de la historia, disponible en Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC y dispositivos móviles, con una comunidad activa que sigue creciendo año con año.

Y tú, ¿estás emocionado por Festival of Seasons? ¿Qué te parece la música de Stardew Valley? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Stardew Valley.