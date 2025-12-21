Gratis en PC: regalan un original juego de terror y acción con 83 en Metacritic, pero debes ser rápido para conseguirlo sin costo

Gracias a las ofertas de tiempo limitado, podrás ampliar tu biblioteca de la Epic Games Store con este juego de acción

Estamos en la época de Navidad, lo que sólo significa una cosa: regalos. Las compañías de videojuegos lo saben muy bien, y es por eso que en días recientes hemos visto promociones especiales que permiten conseguir gratis muchos juegos en diversas plataformas. Las sorpresas no se detienen.

Actualmente, es posible conseguir sin costo alguno un trepidante videojuego con elementos de terror y acción en PC. La oferta en cuestión ya está activa, pero es de tiempo limitado como suele suceder en estos casos. Eso significa que debes ser rápido si quieres ampliar tu librería digital con un nuevo y genial obsequio.

Reclama totalmente gratis otro juego con la Epic Games Store

La mejor parte es que obtener el regalo es sumamente sencillo, pues basta con tener una cuenta en la Epic Games Store; sin restricciones ni otros requisitos que limiten el acceso. Y si lo reclamas durante la promoción, te ganarás el derecho de conservarlo para siempre en tu biblioteca.

Entonces, el videojuego en cuestión que se podrá conseguir gratis se llama Sorry We’re Closed, cuyo debut original tuvo lugar en noviembre de 2024. Se trata de una aventura single-player de terror que combina mecánicas de FPS con escenarios de cámara fija al más puro estilo de los survival horror de antaño.

Normalmente, el videojuego de à la mode games y Akupara Games tiene un precio de $24.99 USD o $222.99 MXN en PC, pero gracias a la iniciativa anual de regalos misteriosos de la Epic Games Store es posible conseguirlo sin costo gracias a una oferta irresistible de 100% de descuento.

Sorry We’re Closed tiene 100% de descuento y está disponible gratis en la Epic Games Store

Esto significa que Sorry We’re Closed tiene un precio reducido de $0.00 USD. Si te llamó la atención y quieres probarlo, debes saber que la promoción sólo estará vigente hasta el lunes 22 de diciembre de 2025 a las 10:00 AM. En pocas palabras, tienes menos de 24 horas para iniciar sesión y conseguirlo.

Para reclamar el obsequio, basta con dirigirte a la página del juego en la tienda de PC y seleccionar la opción “Conseguir”.

Sorry We’re Closed es un FPS con elementos de terror

Si nunca escuchaste hablar de Sorry We’re Closed pero tienes interés por darle una oportunidad ahora que está disponible gratis en la Epic Games Store, déjanos decirte que se trata de un videojuego de supervivencia que se destacó por su concepto original que mezcla con maestría las secciones de exploración con mecánicas FPS al estilo arcade.

Este título publicado por Akupara Games te trasladará a un mundo donde los ángeles y demonios se enfrentan. Tú te pondrás en los zapatos de Michelle, quien debe romper un hechizo con la ayuda del Tercer Ojo, que le permite mirar a través de los 2 mundos para resolver acertijos y descubrir toda clase de secretos.

Sorry We’re Closed fue del agrado de la crítica especializada y los jugadores. En este momento tiene una calificación promedio de 83 en Metacritic, así como reseñas extremadamente positivas en Steam. En definitiva, no deberías dejar pasar la oportunidad de reclamarlo gratis a través de la plataforma de PC.

Sorry We’re Closed recibió críticas positivas gracias a su cominación peculiar de acción, terror y exploración

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este título? ¿Te animarás a descargarlo? Déjanos leerte en los comentarios.

