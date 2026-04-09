Concord y Highguard fueron fracasos históricos, y el jefe de PUBG reconoce que debe aprender de sus errores

Taeseok Jang afirma que tiene amigos que trabajaron en los FPS de Firewalk Studios y Wildlight Entertainment

La industria del gaming demuestra una y otra vez que construir y mantener un juego como servicio es muy, muy difícil. En años recientes, hemos visto muchos fracasos, pero pocos casos resonaron como los de Concord y Highguard, que cerraron sus servidores poco después de sus lanzamientos.

Sin lugar a dudas, hay muchas lecciones que extraer de los tropiezos históricos de estos FPS competitivos. Taeseok Jang, director de la franquicia PUBG, está de acuerdo con esa afirmación, y durante una entrevista reciente destacó la importancia de fortalecer la comunicación con los jugadores.

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Director de PUBG está triste por el cierre de Concord y Highguard

Concord pretendía ser la próxima gran serie de PlayStation, pero pasó a la historia por las razones equivocadas. Tras su debut inicial en 2024, recibió reseñas muy negativas y registró un récord mediocre de jugadores concurrentes en Steam. Aunque Sony nunca reveló el número de unidades vendidas, se especula que sólo se despacharon 25,000 copias antes del cierre de servidores.

Highguard tuvo una mejor suerte, pero al final sufrió el mismo destino. El FPS multijugador se dejó ver por primera vez en The Game Awards 2025, pero permaneció en las sombras hasta su lanzamiento a principios de este año. Aunque alcanzó un máximo de casi 100,000 usuarios simultáneos en PC, en cuestión de días perdió a gran parte de su comunidad.

A pesar de los esfuerzos de los desarrolladores, el estudio Wildlight Entertainment sufrió despidos masivos en febrero y el juego online cerró sus servidores a principios de marzo.

Concord y Highguard son fracasos que pasaron a la historia, y el jefe de PUBG opina que debería aprender de ellos

Taeseok Jang de PUBG lamentó estos fracasos, y reconoció que tiene amigos que trabajaron en la producción de ambos proyectos. También intenta extraer lo mejor de estos casos, pues considera que son buenas oportunidades de aprendizaje.

“Cuando piensas en crear juegos nuevos, es muy difícil tener éxito siempre. Así que intento ponerme en su lugar y pensar: ‘¿qué podría haber hecho mejor en esa situación?’ Así es como intento mejorar. Trato de tener esa perspectiva y aprender de ello”, comentó el desarrollador.

Por otra parte, el líder de la franquicia PUBG menciona que es muy importante que los estudios mantengan una buena comunicación con los jugadores, e hizo referencia al caso de Highguard, que desapareció por completo antes de su debut oficial.

El fracaso del nuevo spin-off de PUBG

En definitiva, el enfoque de Taeseok Jang es el correcto y creemos que los desarrolladores deberían empezar a mirar lo que sucede a su alrededor para evitar repetir los mismos errores, como sucedió con los recientes Concord y Highguard. Dicho esto, el desarrollador detrás del Battle Royale no es ajeno a los fracasos.

Sin ir muy lejos, hace poco se anunció el fin definitivo de PUBG: Blindspot, un FPS táctico con vista cenital que debutó a principios de este año en acceso anticipado. A pesar de sus buenas ideas, no llamó la atención de los jugadores y terminó por cerrar sus servidores a finales de marzo, sólo 2 meses después de su lanzamiento.

Al respecto, Taeseok Jang señala que el caso de este spin-off “reforzó la importancia de crear prototipos rápidos en equipos pequeños e incorporar los comentarios de los jugadores en el proceso de desarrollo”.

PUBG: Blindspot fue un fracaso rotundo y cerró sus servidores poco después del lanzamiento en acceso anticipado

Pero cuéntanos, ¿crees que los fracasos de Concord y Highguard pudieron evitarse? Déjanos leerte en los comentarios.

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