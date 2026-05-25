La economía mundial está lejos de vivir su mejor momento, y comprar videojuegos se volvió particularmente complicado en regiones como México y Latinoamérica. Por ello, hoy más que nunca es importante prestar atención a las promociones especiales. En esta ocasión, los jugadores de PC pueden reclamar gratis un título multijugador.

Eso sí, hay un par de consideraciones a tener en mente antes de proceder. Y es que el videojuego en cuestión sólo está disponible sin costo alguno en un launcher relativamente desconocido, por lo que los usuarios deberán crear una cuenta. Además, se desconoce la fecha en la que esta oferta especial finalizará debido a un inesperado error técnico.

A pesar de estos detalles que pueden ahuyentar a un sector de la comunidad, los jugadores interesados deben darse prisa para no dejar pasar la oportunidad única de ampliar su colección digital con un título online que actualmente posee reseñas muy positivas.

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GigaBash está completamente gratis en PC a través de Stove

Sabemos que Steam es posiblemente la plataforma de gaming más popular del mercado de PC, pero sería un error decir que es la única. Además de GOG y la Epic Games Store, los jugadores pueden comprar y descargar títulos a través de launchers menos populares. Precisamente, la más reciente oferta llega desde Stove.

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En específico, los fanáticos tienen la oportunidad de conseguir sin costo alguno una copia de GigaBash, una interesante propuesta multijugador que combina elementos de múltiples juegos de lucha, como Super Smash Bros. Ultimate, Power Stone y War of the Monster.

Este videojuego desarrollado y distribuido por Passion Republic Games debutó originalmente en 2022, y desde entonces logró construir una pequeña pero fiel comunidad a su alrededor. Y sí, ahora es un buen momento para darle una oportunidad gracias a la promoción.

GigaBash tiene 100% de descuento y está disponible gratis a través de Stove. Para reclamarlo, sólo es necesario crear una cuenta o iniciar sesión en un perfil ya existente, dirigirse a la página del juego, añadirlo al carrito y finalizar el proceso para aprovechar la rebaja.

La plataforma indica que el juego competitivo se podrá conseguir de forma gratuita hasta 2999, lo que parece ser un claro error tipográfico. Dudamos que sea una promoción permanente, así que lo mejor será reclamarlo cuanto antes para añadirlo a la colección personal y conservarlo para siempre.

GigaBash tiene 100% de descuento y está disponible gratis a través de Stove, la plataforma de PC de Smilegate

Después de que la oferta especial finalice (si es que realmente lo hace), GigaBash regresará a su precio habitual de $25 USD. La promoción brilla por su ausencia en Steam, y allí el juego está disponible por $24.99 USD, es decir, $282.99 MXN. Se desconoce por qué los desarrolladores decidieron únicamente regalarlo a la comunidad de Stove.

¿Qué ofrece GigaBash?

Para aquellos que no estén familiarizados con esta propuesta, vale la pena recordar que GigaBash es un juego de peleas protagonizado por kaijus, es decir, monstruos gigantes. Los desarrolladores explican que el proyecto combina el caos y la creatividad de experiencias como Super Smash Bros., War of the Monster y Power Stone.

El título de Passion Republic Games cuenta con múltiples modos de juego. Los jugadores pueden participar en combates todos contra todos para hasta 4 jugadores, así como enfrentarse en duplas. También cuenta con una modalidad offline y un apartado en línea que permite enfrentarse a usuarios de todo el mundo. Y sí, posee cross-play.

GigaBash tiene mapas destructibles y presenta crossovers con franquicias famosas, como Ultraman y Godzilla. Aunque el componente PvP es posiblemente el más popular, también hay un modo cooperativo, una campaña single-player e incluso un Battle Royale.

GigaBash tiene un total de 28 personajes, incluido Godzilla y otros monstruos DLC

En este momento, el título de peleas presume 94% de reseñas positivas en Steam, así que técnicamente estamos ante una experiencia de 9/10. Con esto en mente, lo mejor será aprovechar la oferta y conseguirlo gratis en PC mientras la promoción permanezca vigente.

Es probable que muchos tengan dudas sobre Stove, pues es una plataforma con poca presencia en nuestro territorio. ¿Es confiable? Sí, pues es una filial de Smilegate, la compañía surcoreana detrás de famosas experiencias online como Epic Seven, Lost Ark y Crossfire.

Pero dinos, ¿qué opinas de este obsequio? Déjanos leerte en los comentarios.

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