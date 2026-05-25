El Hot Sale 2026 ya inició y como toda venta especial enfocada en electrónica hay buenas noticias para los fans de los videojuegos.

Sabemos que comprar una consola es un gasto importante, pero para eso están las ventas especiales con sus promociones, descuentos, meses sin intereses y envíos gratis.

Como cada año, en LEVEL UP tenemos para ti las mejores ofertas y esta vez te tenemos una lista con las consolas que deseas y los dispositivos móviles del momento.

Cada una tiene un descuento aplicado por la tienda que la vende, además de otras promociones, pero lo mejor es que puedes conseguir tu Switch 2, PS5, Xbox Series, Steam Deck o Rog Xbox Ally más baratos con las promociones bancarias. ¿De qué de trata? Te contamos.

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Noticias Hot Sale 2026: ¿Cuáles son todas las promociones bancarias? Aprovecha cupones, descuentos y pago a meses sin intereses en Amazon y Mercado Libre La venta especial ya comenzó y es el momento ideal para conseguir aquellos videojuegos, consolas, gadgets y demás productos que te interesan VER

Nintendo Switch 2 con descuento, meses sin intereses y envío gratis en el Hot Sale 2026

Switch 2 en paquete con Mario Kart World

La primera oferta es de la nueva consola de Nintendo. Este Switch 2 en paquete con Mario Kart World en versión internacional tiene 5% de descuento.

Su precio es de $10,249.55 MXN, pero también tiene opción de hasta 15 meses sin intereses de $683.30 MXN con BBVA.

Switch 2 con Mario Kart World en formato físico y un par de Joy-Con 2

La segunda oferta también es para que consigas la actual consola de Nintendo, pero en este caso el paquete es más atractivo por lo que incluye.

Se trata de una consola Switch 2 con una copia física de Mario Kart World y un par adicional de Joy-Con 2. Este paquete tiene 20% de descuento. Su precio es de $11,999 MXN y puedes pagar hasta en 15 meses sin intereses de $799.93 MXN con BBVA.

Nintendo Switch 2

Si te interesa solo la consola híbrida japonesa, estás de suerte, pues también está a la venta con descuento y promoción.

Este Switch 2 en versión internacional tiene 24% de descuento. Su precio es de$9499 MXN y puedes pagar hasta con 15 meses sin intereses de $633.26 MXN con BBVA.

¿Qué ofertas hay de PS5 en el Hot Sale 2026?

PlayStation 5 edición digital con ASTRO BOT y Gran Turismo 7

Este PS5 en version digital (no incluye lector de disco) viene con 2 juegazos. El primero es ASTRO BOT, el GOTY 2024. También incluye Gran Turismo 7, la reciente entrega del legendario simulador de Polyphony Digital.

Esta consola tiene 29% de descuento. Su precio es de $8262.76 MXN y cuenta con opción de hasta 9 meses sin intereses de $918.08 MXN.

Otras promociones de PS5

Estas son las ofertas de Xbox Series en el Hot Sale 2026

Xbox Series X versión nacional

La actual generación de Microsoft sigue vigente y este Xbox Series X tiene 6% de descuento. Su precio es de $14,499 MXN y hasta 12 meses sin intereses de $1376.19 MXN.

Xbox Series X digital

La poderosa consola de Microsoft también tiene edición digital. Este Xbox Series X tiene 5% de descuento. Su precio es de $12,542.85 MXN y tiene opción de pago hasta a 15 meses sin intereses de $836.19 con BBVA.

El Steam Deck y Rog Xbox Ally también se unen a la venta especial

Rog Xbox Ally

El dispositivo de gaming portátil de ASUS y Xbox en su modelo base tiene 15% de descuento. Su precio es de $11,850 MXN y puedes pagar hasta en 12 meses sin intereses de $987.50 MXN

Rog Xbox Ally X

El modelo con mejores prestaciones tiene 12% de descuento. Su precio es de $19,699 MXN y puedes pagar hasta en 3 meses sin intereses de $6566.33 MXN.

Steam Deck

El dispositivo portátil de Valve, Steam Deck, en su versión de 256 GB con pantalla LCD tiene 15% de descuento. Su precio es de $12,487,70 MXN.

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