Conoce el prometedor calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para 2026

Desde que Nintendo Switch 2 llegó al mercado, surgió la idea de que la primera consola híbrida estaba por despedirse. El panorama cambió tras el último Nintendo Direct. La presentación dejó claro que ambas consolas mantienen un lugar relevante. Nintendo reafirmó su compromiso con los 2 sistemas, anticipando una convivencia prolongada con lanzamientos importantes destinados a cada plataforma.
Como seguramente recordarás, los seguidores de Nintendo recibieron varias entregas importantes en los últimos meses, entre las que destacaron Pokémon Legends Z-A, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, Kirby Air Riders, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment y Metroid Prime 4: Beyond
Ahora, el panorama es alentador, y el futuro cercano pinta muy bien para la comunidad. Por eso, te preparamos un calendario con los principales estrenos que llegarán tanto a Nintendo Switch como a Nintendo Switch 2 en 2026. ¡Toma nota!
¿Cuáles son los principales lanzamientos confirmados para Switch y Switch 2?
Te compartimos una lista con los juegos que están anunciados para 2026 que prometen bastante:
- Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 15 de enero (Switch 2)
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE – 22 de enero (Switch 2)
- DYNASTY WARRIORS: ORIGINS – 22 de enero (Switch 2)
- DRAGON QUEST VII Reimagined – 5 de febrero (Switch 2)
- Mario Tennis Fever – 12 de febrero (Switch 2)
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 12 de febrero (Switch 2)
- Virtual Boy – Nintendo Classics – 17 de febrero (Switch 2)
- RESIDENT EVIL Requiem – 27 de febrero (Switch 2)
- RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition – 27 de febrero (Switch 2)
- RESIDENT EVIL Village Gold Edition – 27 de febrero (Switch 2)
- Pokémon Pokopia – 5 de marzo (Switch 2)
- FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE – 12 de marzo (Switch 2)
- MONSTER HUNTER STORIES 3: TWISTED REFLECTION – 13 de marzo (Switch 2)
- Mega Man Star Force Legacy Collection – 27 de marzo (Switch 1 y 2)
- PRAGMATA – 24 de abril (Switch 2)
- Tomodachi Life: Living The Dream – Primavera 2026 (Switch)
- Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition – Primavera 2026 (Switch 2)
- Yoshi and the Mysterious Book – Primavera 2026 (Switch 2)
- Professor Layton and the New World of Steam – 2026 (Switch)
- HELA – 2026 (Switch)
- The Adventures of Elliot: The Millenium Tales – 2026 (Switch 2)
- Fire Emblem: Fortune’s Weave – 2026 (Switch 2)
Como ves, hay varias opciones atractivas para los usuarios de las consolas híbridas, aunque también se espera que se anuncien más propuestas que completen algunos vacíos en el calendario.
¿Cuáles otros juegos podrían llegar al catálogo de las consolas de Nintendo?
Algunos rumores no se han hecho realidad en los últimos anuncios de Nintendo, pero aún se cree que podrían llegar a las consolas títulos importantes como Metroid Prime 2 Remastered, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Star Fox Zero y otros que vieron la luz hace varios años.
Tendremos que esperar para conocer qué es lo que anunciará Nintendo en los próximos meses para mantener un catálogo fuerte que ayude a Switch y a Switch 2 a convertirse en las consolas más populares del momento.
¿Cuál es el juego qué más esperas para Nintendo Switch o Switch 2? ¿Tienes pensado dar el salto pronto a la nueva generación?
