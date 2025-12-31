Minecraft recibió un DLC de Stranger Things para celebrar el final de la serie de Netflix, ¿qué incluye y cuánto cuesta?

Hoy es un día muy importante para los fanáticos de Stranger Things, pues se estrena el último capítulo de la serie de Netflix. Mojang Studios y Xbox prepararon una sorpresa para celebrar el final de las aventuras por Hawkins: un ambicioso DLC de Stranger Things para Minecraft. El contenido ofrece a los fans la oportunidad de revivir algunos de los momentos más icónicos de la serie en compañía de sus amigos.

Esta colaboración llega en un momento clave para la franquicia, por lo que también permite explorar el Otro Lado y combatir contra algunas de sus amenazas más grandes, incluido Vecna. El contenido ya está disponible en todas las plataformas a cambio de un precio bastante accesible.

Es importante mencionar desde ahora que el DLC de Stranger Things para Minecraft no está disponible en Nintendo Switch por una razón que explicamos más adelante.

¿Qué ofrece el DLC de Stranger Things para Minecraft?

En unas cuantas horas, Eleven y compañía se enfrentarán a Vecna en la batalla final. Mientras tanto, los fanáticos de Stranger Things y Minecraft pueden pasar un rato muy divertido recordando algunos de los momentos más icónicos de la serie de Netflix. El DLC temático está basado en las primeras 4 temporadas de la serie, por lo que incluye mucho contenido.

El DLC de Stranger Things para Minecraft va más allá de los elementos cosméticos, pues ofrece una aventura con narrativa, retos y secretos por descubrir. Los jugadores pueden explorar Hawkins y disfrutar todas sus referencias ochenteras. El icónico pueblo evolucionará con el avance de la historia, lo que permitirá revivir escenas clave de la serie de Netflix.

El universo creado por los hermanos Duffer llegó a Minecraft

El DLC permite explorar lugares icónicos como el Bosque de Mirkwood, Starcourt Mall, el laboratorio ruso y, por supuesto, el Otro Lado. Los jugadores podrán enfrentarse a los peligrosos Demogorgon, la amenaza del Azotamentes y tener un primer encuentro contra Vecna. Cada escenario presenta desafíos únicos y combates donde los jugadores deberán unir fuerzas.

Los personajes principales de la serie están presente en el DLC, que incluye 49 aspectos. Algunos de ellos tienen habilidades únicas, así que Eleven puede usar poderes telequinéticos en combate, el Dr. Brenner interactúa con paneles del laboratorio, Suzie descifra códigos, Eddie lidera campañas de D&D y Vecna puede controlar mentes.

El DLC de Stranger Things para Minecraft está disponible para todas las plataformas, con excepción de Nintendo Switch, a cambio de $168 MXN o 1510 Minecoins. Como extra, los jugadores pueden reclamar un objeto gratuito para el creador de personajes: la camiseta del Hellfire Club.

El título de Xbox ofrece una completa aventura por Hawkins

¿Por qué el contenido no llegó a Nintendo Switch?

Por medio de un comunicado, Mojang Studios dio a conocer las novedades y también explicó por qué no llegará a Nintendo Switch. El equipo de Xbox buscó ofrecer la mejor experiencia en el DLC de Stranger Things para Minecraft, algo que era difícil de lograr debido a las limitaciones técnicas de la consola híbrida.

Su mensaje sugiere que el contenido llegará después al sistema de Nintendo, pero por ahora no hay nada confirmado. Por otro lado, el estudio también hizo un anuncio importante para quienes planean disfrutar el DLC en dispositivos móviles.

“Nuestro objetivo es ofrecer una excelente experiencia de DLC en todas las plataformas. Por ello, actualmente no podemos ofrecer el DLC de Stranger Things en la consola Nintendo Switch. Además, se requieren 6 GB de RAM o más en dispositivos móviles. Les mantendremos informados sobre cualquier novedad”.

