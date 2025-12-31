PlayStation Plus iniciará 2026 con estos 3 atractivos juegos: ¿cuáles son los títulos Essential de enero?

Sony aprovechó el último día del año para revelar algunas de las sorpresas que prepara para 2026. Los usuarios de PlayStation Plus iniciarán el año con más juegos para su colección, que podrán conseguir con sus suscripciones Essential, Extra y Deluxe. La sorpresa es que la alineación de juegos para enero aún incluye títulos para PS4.

Desde hace algunos meses, PlayStation anunció que dejaría de ofrecer títulos para su consola de pasada generación en el servicio. Aclaró que ocasionalmente daría títulos Essential para PS4, lo cual aplica para enero. También vale la pena recordar que quedan pocos días para conseguir los juegos mensuales de diciembre y que PlayStation Plus perderá 4 atractivos juegos en enero.

Entérate: Minecraft recibió un DLC de Stranger Things para celebrar el final de la serie de Netflix, ¿qué incluye y cuánto cuesta?

PlayStation Plus recibirá estos juegos en enero de 2026

Por medio de su blog, Sony confirmó los 3 primeros juegos que ofrecerá PlayStation Plus en 2026. Las filtraciones de esta mañana eran ciertas, pues Need for Speed Unbound (PS5) forma parte de la lista. El título de carrera de Criterion Games y Electronic Arts debutó en 2022 como un esfuerzo de revitalizar la saga con un nuevo enfoque.

El título se distinguió por apostar por el cel-shading y arte urbano para tener un estilo visual único, un mundo abierto con las clásicas persecuciones callejeras, un sistema profundo de personalización y muchos eventos que se desarrollan en Lakeshore City, una ciudad ficticia inspirada en Chicago.

Los juegos de PlayStation Plus para enero de 2026

Los suscriptores de PlayStation Plus también podrán conseguir Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS5 y PS4), un remake del clásico de Warren Spector. Esta versión reimagina el original con gráficos actualizados, mejoras controles y nuevas habilidades para el protagonista. El remaje conservó la esencia del título de 2010, así que fue bien recibido por sus fanáticos.

Por último, usuarios del servicio disfrutarán Core Keeper (PS5 y PS4), un sandbox con elementos de supervivencia. El título de Pugstorm y Fireshine Games combina exploración, minería, construcción de bases y combates. Por ello, ha sido comparado con títulos como Minecraft y Terraria. Los primeros juegos de PlayStation Plus para 2026 estarán disponibles del 6 de enero al 2 de febrero.

Te interesa: PlayStation Plus Essential dio más de $1500 USD en juegos durante 2025: estos fueron los títulos más llamativos que ofreció el servicio de Sony

Quedan pocos días para conseguir los títulos Essential de diciembre

Diciembre fue un mes peculiarmente atractivo para los usuarios de PlayStation Plus, pues Sony ofreció más juegos de lo habitual. Por lo regular, el servicio da 3 títulos Essential, pero durante este mes dio acceso a 5 juegos en total. Quedan pocos días para conseguirlos, así que es mejor que los suscriptores aprovechen la última oportunidad.

LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada y Neon White permanecerán disponibles para los suscriptores hasta el próximo 5 de enero.

Los jugadores tienen pocos días para conseguir estos juegos con su suscripción

¿Qué juegos perderá el servicio en enero?

Por último, vale la pena recordar que el servicio perderá 4 atractivos juegos a principios de 2026. La lista incluye títulos de importantes estudios, como SEGA, Bandai Namco y destacadas compañías indies. A partir del próximo 20 de enero, será imposible jugar propuestas como Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name y SD Gundam Battle Alliance.

Además, PlayStation Plus también se quedará sin acceso a Sayonara Wild Hearts y Monopoly Plus. Por ahora, PlayStation no ha revelado los juegos Extra y Deluxe que se añadirán al servicio durante enero.

Por si te lo perdiste: Acusan a PlayStation de mala gestión y amenazas en China Hero Project: desarrolladores de Convallaria ofrecen pruebas

Busca todas las noticias relacionadas con Persona en esta página.