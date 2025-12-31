Claudia Sheinbaum elimina el impuesto de 8% a videojuegos: la presidenta madruga con decreto a diputados de Morena que apoyaban la medida fiscal

Se estableció un estímulo fiscal del 100% que pone fin a la polémica medida

“Qué manera de legislar” dirían por ahí. Hace unas semanas, la comunidad de jugadores en México arremetió en críticas contra el impuesto de 8% a videojuegos considerados violentos. Distintos sectores alzaron la voz y aunque parecía que la medida fiscal era inevitable, no fue así. Tal como lo anunció hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum, no hay capacidad en el gobierno para analizar todos los títulos disponibles en el mercado y definir en cuáles aplicaría dicho impuesto. Es por eso que se dio marcha atrás. Aunque hubo resistencia por parte de algunos diputados de Morena, hoy todo llegó a su fin vía un decreto presidencial.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Claudia Sheinbaum emite decreto para eliminar el impuesto de 8% a videojuegos violentos

A primera hora, Claudia Sheinbaum, en su calidad de presidenta de México, emitió un decreto que pone fin al impuesto de 8% a videojuegos violentos en el país.

Si bien en el papel este impuesto se mantiene pues ya pasó por un proceso legislativo y de aprobación, el Ejecutivo respondió con un estímulo fiscal del 100% que cubre la totalidad del gravamen.

El decreto, que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, exime a distribuidores y vendedores del pago de 8% adicional en juegos considerados violentos. Básicamente, la medida fiscal se mantiene en la ley del IEPS, pero se neutraliza con el estímulo que se autorizó desde la presidencia, así que nadie tendrá que pagar ese porcentaje adicional.

A la letra, el documento señala:

“Dado que los contribuyentes que proporcionen el acceso o descarga de los mencionados videojuegos vía servicio digital, incluyendo los que se proporcionen a través de plataformas digitales de intermediación, que apliquen el citado estímulo fiscal no pagarán cantidad alguna por concepto de dicho impuesto por esa actividad, también se estima conveniente relevarlos de las obligaciones fiscales que se establecen en los artículos 5o.-A BIS y 20-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, únicamente respecto del impuesto especial sobre producción y servicios; en consecuencia, los contribuyentes no se ubicarán en los supuestos de incumplimiento que dará lugar al bloqueo temporal del acceso al servicio digital que permita dicho acceso o descarga”.

Decreto que elimina el impuesto a videojuegos violentos en México

Diputados de Morena insistían en la aplicación del impuesto a videojuegos violentos

El decreto emitido por Claudia Sheinbaum también pone fin a las intenciones de algunos diputados de Morena para que este 8% sí se aplicara al gaming en México.

Hace unos días, el diputado Ricardo Monreal aseguró que el Ejecutivo no tenía la facultad para revertir el impuesto. Asimismo, señaló que esto derivaría en un problema legal y que solo el poder Legislativo podía hacer modificaciones.

🔴 El diputado Ricardo Monreal señaló que el Ejecutivo no tienen la facultad para revertir el impuesto a los videojuegos aprobado, en octubre pasado, como parte de la Ley de Ingresos.



En un documento que hizo público, el morenista explicó que lo anterior representaría un… pic.twitter.com/nPpY8TycMo — El Universal (@El_Universal_Mx) December 24, 2025

Por su parte, la diputada Dolores Padierna, también de Morena, consideró que el impuesto es legítimo y necesario. Mencionó que su intención no es recaudatoria, sino de prevención a la violencia en el país.

A la par, declaró que el objetivo de esta medida fiscal contra los juegos violentos era fomentar una cultura de paz. También marcar el inicio de un análisis de los contenidos violentos en plataformas digitales.

Sin embargo, ambas posturas quedaron atrás con el decreto de hoy y es un hecho que los jugadores mexicanos no pagarán más de la cuenta por sus videojuegos.

🗳️📌IMPUESTO A VIDEOJUEGOS 'ES NECESARIO', DICEN



En Morena siguen defendiendo el impuesto del 8% a videojuegos 'violentos', según La Jornada.



La vicecoordinadora en San Lázaro, Dolores Padierna, dijo que el impuesto es 'legítimo y necesario'.



No por recaudación.



Sino como… pic.twitter.com/6a8fjBr6z0 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) December 28, 2025

