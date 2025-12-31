PlayStation Plus Essential dio más de $1500 USD en juegos durante 2025: estos fueron los títulos más llamativos que ofreció el servicio de Sony

Los servicios de suscripción se han convertido en una de las alternativas preferidas para disfrutar los videojuegos. Esto se debe en gran medida a su precio accesible y a su enorme catálogo, que resulta difícil de ignorar. A esto se suma el valor añadido que ofrecen plataformas como PlayStation Plus, que permiten ampliar la biblioteca personal de títulos mediante los juegos mensuales incluidos en la suscripción Essential.

A lo largo de 2025, el servicio de Sony ofreció una atractiva selección de juegos para los usuarios de su plan más económico, lo que consolidó a PlayStation Plus Essential como una propuesta de alto valor. Más allá de la calidad de los títulos y de los gustos personales de cada jugador, el balance general es positivo.

Al sumar el valor comercial de todos los juegos incluidos durante el año, el monto acumulado supera lo que muchos usuarios pagarían por la suscripción anual. De acuerdo con estimaciones, PlayStation Plus Essential ofreció más de $1500 USD en juegos durante 2025.

PlayStation Plus Essential ofreció casi $27,000 MXN en juegos durante 2025

El año está por acabar, así que es el momento de hacer un balance de lo que ofreció PlayStation Plus Essential durante los últimos 12 meses. La suma total del valor de los juegos se acerca a $26,966 MXN, una cifra que deja claro por qué el servicio aún es tan atractivo para muchos jugadores.

Entre los juegos más destacados que ofreció el servicio están nombres de peso que, por sí solos, justifican el valor mensual de la suscripción. Entre ellos destaca Diablo IV, Alan Wake 2, Lies of P y Stray, títulos muy populares entre los jugadores y que también fueron aclamados entre la crítica.

En cuanto a los juegos más caros incluidos en la suscripción, PS Plus Essential tiró la casa por la ventana. Durante el año llegaron lanzamientos que normalmente se venden a precio completo, como Suicide Squad: Kill the Justice League, Dragon Age: The Veilguard y NBA 2K25, todos con precios cercanos a los $70 USD en tiendas digitales. Ahora bien, hay que mencionar que estos juegos se ofrecen con atractivos descuentos debido a su mala recepción y su caducidad.

A ellos se sumaron otros títulos de alto valor comercial, como Psychonauts 2 y los ya mencionados Alan Wake 2 y Lies of P, que rondan los $60 USD. Además, el servicio ofreció una atractiva selección de juegos independientes, entre los que destacan propuestas como Stardew Valley, The Stanley Parable: Ultra Deluxe, Neon White o Balatro.

¿Cuáles juegos ofreció PlayStation Plus Essential en 2025?

Para tener una idea más clara de lo bien que les fue a los usuarios de PlayStation Plus Essential, a continuación presentamos la lista de los juegos (cortesía de Push Square) que ofreció el servicio durante 2025. La mayoría de los meses, Sony ofreció 3 juegos, con excepción de junio y diciembre, meses en los que ofreció sorpresas adicionales a los jugadores.

Enero

Suicide Squad: Kill the Justice League — ($69.99 USD)

The Stanley Parable: Ultra Deluxe — ($24.99 USD)

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered — ($39.99 USD)

Febrero

PAYDAY 3 — ($29.99 USD)

High on Life — ($39.99 USD)

Pac-Man World Re-Pac — ($29.99 USD)

Marzo

Dragon Age: The Veilguard — ($69.99 USD)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection — ($39.99 USD)

Sonic Colors: Ultimate — ($39.99 USD)

Abril

RoboCop: Rogue City — ($39.99 USD)

The Texas Chain Saw Massacre — ($19.99 USD)

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory — ($59.99 USD)

Mayo

ARK: Survival Ascended — ($44.99 USD)

Balatro — ($14.99 USD)

Warhammer 40,000: Boltgun — ($21.99 USD)

Junio

NBA 2K25 — ($69.99 USD)

Alone in the Dark — ($39.99 USD)

Bomb Rush Cyberfunk — ($39.99 USD)

Destiny 2: The Final Shape — ($29.99 USD)

Julio

Diablo IV — ($49.99 USD)

The King of Fighters XV — ($39.99 USD)

Jusant — ($24.99 USD)

Agosto

Lies of P — ($59.99 USD)

DayZ — ($54.99 USD)

My Hero One’s Justice 2 — ($39.99 USD)

Septiembre

Psychonauts 2 — ($59.99 USD)

Stardew Valley — ($14.99 USD)

Viewfinder — ($24.99 USD)

Octubre

Alan Wake 2 — ($59.99 USD)

Goat Simulator 3 — ($29.99 USD)

Cocoon — ($24.99 USD)

Noviembre

Stray — ($29.99 USD)

EA Sports WRC 24 — ($49.99 USD)

Totally Accurate Battle Simulator — ($19.99 USD)

Diciembre

LEGO Horizon Adventures — ($39.99 USD)

Killing Floor 3 — ($39.99 USD)

The Outlast Trials — ($39.99 USD)

Synduality: Echo of Ada — ($39.99 USD)

Neon White — ($24.99 USD)

