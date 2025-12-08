Conoce los 10 juegos más esperados del momento: las entregas para Nintendo y PlayStation empatan en las preferencias

Diciembre avanza a buena velocidad y 2025 continúa lleno de sorpresas para los jugadores. En medio de tanta expectativa, se revelaron cuáles son los lanzamientos más deseados en Japón y varios te sorprenderán.

Como seguramente sabes, el mercado japonés se mueve de una forma distinta al de Occidente y el mejor ejemplo de esto se dio en una encuesta reciente con la última edición de la revista Weekly Famitsu.

Debido a esto, la popular revista se dedicó a preguntar a sus usuarios cuáles eran los juegos más esperados. Los votos se recibieron del 19 al 25 de noviembre y se acaban de dar a conocer los resultados que muestran la enorme popularidad de Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PlayStation 5.

¿Cuáles son los juegos más esperados en Japón?

Ahora, es tiempo de conocer lo que respondieron los japoneses, por lo que a continuación te dejamos la lista con los 10 títulos más esperados al otro lado del charco. Estamos seguros que te van a sorprender al mostrar un empate en las preferencias entre las consolas híbridas de Nintendo y PlayStation 5.

Estos son los juegos más deseados en Japón:

1. Pragmata – PlayStation 5

2. Resident Evil Requiem – PlayStation 5

3. Akiba Lost – Nintendo Switch

4. Akiba Lost – Nintendo Switch 2

5. Akiba Lost – PlayStation 5

6. Dragon Quest 7 Reimagined – Nintendo Switch 2

7. Persona 4 Revival – PlayStation 5

8. Dragon Quest 7 Reimagined – Nintendo Switch

9. Pokemon Pokopia – Nintendo Switch 2

10. Dragon Quest 7 Reimagined – PlayStation 5

Nintendo Switch trailer de experiencias

Los primeros lugares de la lista

Como pudiste notar, el primer lugar fue para Pragmata, el misterioso proyecto de Capcom que llamó la atención desde su primer avance gracias a su atmósfera futurista y tono enigmático. Después de múltiples retrasos y un largo silencio, la compañía confirmó que el juego verá la luz en 2026, aunque aún no tiene fecha exacta de estreno.

En la segunda posición se ubicó Resident Evil Requiem, una nueva aventura de horror que sigue a un grupo de sobrevivientes atrapados en un complejo aislado. El lugar oculta experimentos fallidos, criaturas mutadas y una verdad que conecta varios brotes previos. Cada paso revela más tensión, más peligro y una amenaza que podría redefinir el futuro de la saga. El juego llegará el 27 de febrero.

El tercer puesto fue para Akiba Lost, un juego de suspenso en live-action de IzanagiGames y Nippon TV que combina narrativa interactiva y múltiples perspectivas. La historia sigue a Shinjo y a 6 mujeres mientras investigan un misterioso caso de desapariciones ocurrido en Akihabara hace 13 años, incluido el de la hermana menor del protagonista. La propuesta se lanza en 2026.

Finalmente, otro de los más populares fue Dragon Quest 7 Reimagined, propuesta que da vida a un clásico atemporal de una forma totalmente nueva con gráficos de tipo diorama encantadores, una mecánica de juego actualizada y una historia más fluida. Los aventureros volverán a descubrir una historia de compañeros valientes rebosante de alegrías y tristezas, todo ello cuando se lance el 5 de febrero.

