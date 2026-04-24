Conocido insider afirma que Nintendo quiere desarrollar su propio universo cinematográfico al estilo Marvel

Nintendo ha tenido éxito con las adaptaciones cinematográficas de Super Mario, tanto con Super Mario Bros.: La Película como con la reciente Super Mario Galaxy: La película. De acuerdo con un conocido insider, parece que los planes de Nintendo incluyen crear su propio universo cinematográfico, algo similar a lo que ha hecho Marvel Studios.

La información surgió a través de un post del usuario en X, MyTimeToShineHello, conocido insider especializado en los proyectos de Marvel Studios. En el post afirma que Nintendo tiene planes para desarrollar varias películas que compartan un mismo universo.

Update on the Nintendo Cinematic Universe:



-A Donkey Kong movie is already deep in development and slated for a 2028 release



-Work has begun on Mario 3, targeting 2029



-A Star Fox movie is in development, eyeing a 2030 release



-A Kirby movie is in early development



-Luigi’s… pic.twitter.com/TeyqSaEcJl — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) April 24, 2026

Entre las supuestas películas que se encuentran en desarrollo están una de Donkey Kong con fecha de estreno prevista para 2028. La 3.a cinta de Super Mario debutaría en 2029 y la de Star Fox saldría en 2030.

MyTimeToShineHello también mencionó que otros proyectos se encuentran en etapas muy tempranas de desarrollo, y están en busca de guionistas para una película de Luigi’s Mansion, otra de Kirby y una de Yoshi’s Island.

Además, se dice que Nintendo estaría considerando desarrollar una cinta de Bowsers con padre e hijo como protagonistas, y una centrada en Peach y Rosalina. Supuestamente, apenas se está considerando la viabilidad de estos proyectos y que, sobre todo, buscan ideas creativas para llevarlos a cabo.

Posibles proyectos cinematográficos en desarrollo por parte de Nintendo

De acuerdo con el insider, Nintendo sí lanzará una película de Super Smash Bros.

Finalmente, MyTimeToShineHello menciona que, a pesar de que previamente Nintendo negó tener interés en desarrollar una cinta de Super Smash Bros., eso cambió recientemente.

Ahora, se supone que la Gran N tiene planes de desarrollar Super Smash Bros., pero que saldría después que la hipotética cinta de Star Fox. Así que primero veríamos a Fox McCloud y compañía en su propio proyecto antes de ver el crossover estilo Avengers de Nintendo.

Super Smash Bros. Ultimate

¿The Legend of Zelda entra en planes?

Recalcamos que todo lo que hemos informado proviene de MyTimeToShineHello, un insider que publica en X. Si bien esta persona goza de cierta credibilidad, también ha errado en sus predicciones y filtraciones.

En la más reciente publicación, el insider no menciona The Legend of Zelda quizá por la naturaleza live-action de la más reciente producción, pues el resto de supuestos proyectos son animados. Tal vez por esta diferencia, el héroe y la princesa de Hyrule están fuera de los planes para darse porrazos con Kirby, Mario y Donkey Kong.

Poster oficial del crew de la película de The Legend of Zelda

Al ver el enorme éxito de las 2 películas de Mario es lógico pensar que Nintendo quiera continuar explotando esa forma de entretenimiento; incluso suena viable que ahora sí quieran desarrollar la película de Super Smash Bros.

Recuerda que The Super Mario Galaxy Movie se encuentra en salas de cine, ¡no te la vayas a perder! y que la película live-action de The Legend of Zelda llegará el 7 de mayo de 2027.

¿Qué opinas? ¿Te gustaría una película de Super Smash Bros.? ¿Te agrada la idea de que Nintendo cree su propio universo al estilo Marvel? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o en nuestro servidor de Discord!

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