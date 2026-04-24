SEGA revivirá sus franquicias clásicas olvidadas: el proyecto SEGA Universe tendrá novedades de NiGHTS, Sakura Wars, Out Run, Fantasy Zone y más

La compañía llevará algunas de sus sagas más allá de la industria de los videojuegos

SEGA tiene uno de los portafolios de franquicias más impresionantes de la industria. Sin embargo, es innegable que la compañía japonesa ha descuidado varias de sus sagas de antaño. Por fortuna, tiene planes para rescatarlas del olvido y recuperar su vieja gloria. Esto será posible gracias a SEGA Universe, un nuevo proyecto que traerá de regreso varias IP, como NiGHTS, Sakura Wars, Out Run, Fantasy Zone y más.

SEGA se dio cuenta de que varias de sus franquicias del pasado celebrarán aniversarios importantes este año. Esto fue el pretexto ideal para buscar una forma de traerlas de regreso y contentar a sus fans. SEGA Universe ofrecerá diversos proyectos de franquicias olvidadas, aunque no necesariamente serán nuevos videojuegos.

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SEGA Universe revivirá franquicias icónicas para celebrar sus aniversarios

El negocio de SEGA ha evolucionado de forma impresionante a lo largo de las décadas. En su camino, lleno de éxitos y altibajos, la compañía ha tenido que olvidarse de algunas franquicias. En su tiempo, fueron un fenómeno, pero en el presente representan un riesgo potencial, pues han perdido gran parte de su popularidad y no resuenan entre las nuevas audiencias.

Por fortuna, la compañía no quiere enterrar su legado, así que planea rescatarlo con SEGA Universe. Este proyecto tiene un objetivo muy claro: revivir algunas sagas y llevarlas más allá de los videojuegos. Esto implica que habrá iniciativas multimedia para sorprender a los fans veteranos y también para dar a conocer las IP a nuevos públicos.

Con el lema “NO OLD, STAY GOLD”, SEGA promete adaptaciones al cine y proyectos musicales. También aprovechará el universo de algunas de sus franquicias en “otras formas de entretenimiento”. La meta de SEGA Universe es “dar protagonismo a los títulos clásicos que aún son queridos por los fans”. Por ello, el proyecto ofrecerá experiencias nostálgicas y, a la vez, novedosas.

Una iniciativa para revivir las viejas glorias de sagas clásicas

“Juegos y personajes nacidos en el pasado. Trascienden generaciones y fronteras, y siguen vivos en el mismo universo, incluso hoy en día. Más allá de los videojuegos, se expanden al cine, la música, la moda e incluso a otras formas de entretenimiento. Si bien la forma cambia, la experiencia se actualiza constantemente. Todo lo que se crea aquí permanece en la memoria de alguien y se transmite a la siguiente generación”.

Para empezar, la compañía japonesa se enfocará en sus franquicias antiguas que, durante 2026, celebrarán importantes aniversario. Por ahora, no hay ningún proyecto confirmado, pero sabemos que habrá sorpresas para los fans de al menos 9 franquicias clásicas del destacado estudio.

¿Qué franquicias formarán parte del proyecto?

El sitio oficial de SEGA Universe revela varias de las primeras IP de SEGA que tendrán nuevos proyectos. Algunas de ellas celebrarán este año su 40.° aniversario, como Fantasy Zone y Out Run. Es importante recordar que la franquicia de carreras ya tiene una película en puerta, que será producida por la actriz Sydney Sweeney.

Hace tiempo, la desarrolladora confirmó que ya trabaja en un nuevo juego de Streets of Rage, pero más sorpresas vienen en camino. La saga beat ‘em up también formará parte de SEGA Universe, pues cumplirá 35 años, al igual que Rent a Hero.

Los jugadores pueden esperar novedades de Guardian Heroes, NiGHTS Into Dreams, Sakura Wars y SGGG, que estarán de fiesta por sus 30 o 25 años de historia. En cuanto a videojuegos basados en otras sagas clásicas, la compañía prepara proyectos de Jet Set Radio, Crazy Taxi y Golden Axe. Abajo hay un trailer con el anuncio del proyecto y la lista de videojuegos que formarán parte de él:

Fantasy Zone

Out Run

Streets of Rage

Rent a Hero

Guardian Heroes

NiGHTS Into Dreams

Dynamite Deka

Sakura Wars

SGGG

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