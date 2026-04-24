SAROS, el nuevo exclusivo de PS5, ya es uno de los juegos mejor calificados de 2026 y está muy cerca de alcanzar a Resident Evil Requiem

El videojuego de Housemarque recibió críticas muy positivas por parte de la prensa especializada y ya está en el top 5 del año

SAROS llamó mucho la atención de los jugadores gracias a sus avances que mostraban un mundo de ciencia ficción lleno de misterio y una jugabilidad vertiginosa. El lanzamiento está a la vuelta de la esquina y los fanáticos sólo tendrán que esperar un par de días más para hincarle el diente, pero las primeras reseñas ya salieron a la luz.

Siempre es emocionante cuando un título sorprende y recibe muy buenas calificaciones, pues significa que la contienda por el GOTY estará muy reñida al cierre del año. Aún es muy pronto para saber cuáles serán los juegos que competirán por el máximo reconocimiento en The Game Awards y otras ceremonias, pero ya hay un par de candidatos.

Y sí, parece que SAROS tiene todo lo necesario para coronarse campeón en la próxima temporada de premios. Pese a que deberemos esperar al lanzamiento oficial para conocer el veredicto de los jugadores, las primeras reseñas de los medios son muy positivas.

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SAROS debuta con 88 en Metacritic

El último título de Housemarque, Returnal, fue un poco divisivo debido a su alta dificultad. Aunque el consenso general es que es un juego de muy buena calidad, al final terminó su recorrido con una calificación de 86 en Metaritic del lado de los críticos profesionales y una puntuación promedio de 7.4 por parte de los fanáticos.

SAROS inició la carrera con el pie derecho y ya superó el puntaje del proyecto anterior del estudio propiedad de PlayStation. En este momento, el roguelike con elementos de bullet hell y ciencia ficción debutó con un impresionante 88 en Metacritic con base a un total de 93 reseñas.

Como siempre decimos en estos casos, cabe la posibilidad de que la calificación final del juego de acción suba o disminuya a medida que más medios especializados y creadores de contenido comparten su veredicto. Pero al menos por ahora, este título ya entra en lo mejor del año.

Con una puntuación promedio de 88 en Metacritic, SAROS se convierte en uno de los mejores juegos de 2026

En este momento, SAROS se encuentra en el puesto número 4 de los juegos con la calificación más alta. Actualmente posee la misma puntuación media que Mewgenics, el roguelike independiente del creador de The Binding of Isaac. También se sitúa a tan solo un punto detrás del aclamado Resident Evil Requiem y el popular Pokémon Pokopia.

Al revisar las reseñas, veremos que la mayoría de los comentarios positivos elogian el excelente rendimiento en PS5, las mecánicas atrapantes que moldean al gameplay y la bella dirección de arte. Del espectro negativo, algunas críticas destacan ciertos problemas con la narrativa.

¿Cuáles son los mejores juegos de 2026 hasta la fecha?

Cabe la posibilidad de que el roguelike de PlayStation alcance e incluso supere la puntuación de 89 que actualmente poseen el proyecto de Capcom y el exclusivo de Nintendo Switch 2, pero si consideramos que ya hay casi 100 reseñas recopiladas en Metacritic, hay poco margen para obtener puntuaciones adicionales.

Del lado de OpenCritic se observa un fenómeno similar. SAROS tiene una calificación de 89, con un índice de recomendación de 95%. Así pues, todo parece indicar que estamos ante uno de los lanzamientos destacados de 2026.

Por supuesto, aún queda un largo trecho por recorrer y todavía estamos lejos de presenciar algunos lanzamientos importantes que fácilmente podrían entrar en el top de lo mejor del año. Sobra decir que muchos esperan que Grand Theft Auto VI sea un éxito en todos los frentes.

Los mejores juegos de 2026 hasta la fecha, según su calificación en Metacritic

Estos son los lanzamientos de 2026 mejor calificados hasta la fecha, según Metacritic:

1.- Pokémon Pokopia ― 89

2.- Resident Evil Requiem ― 89

3.- Mewgenics ― 88

4.- SAROS ― 88

5.- Resident Evil 7: Biohazard – Gold Edition ― 87

6.- Hermit and Pig ― 87

7.- Cult of the Lamb: Woolhaven ― 86

8.- Perfect Tides: Station to Station ― 86

9.- Nioh 3 ― 86

10.- OPUS: Prism Peak ― 86

11.- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ― 86

12.- PRAGMATA ― 86

Pero cuéntanos, ¿esperas el lanzamiento del nuevo proyecto de Housemarque? Déjanos leerte en los comentarios.

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