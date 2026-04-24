Filtrador revela el supuesto mes de lanzamiento de Gears of War: E-Day, y los fanáticos están emocionados

De acuerdo con el insider TheGhostOfHope, la nueva entrega de la franquicia de Xbox y The Coalition debutará en 2026

Gears of War: E-Day promete ser el regreso en forma a las raíces de la popular franquicia de acción y terror. Su primer avance confirmó la participación de Marcus Fenix y Dominic Santiago, así que es lógico que los fanáticos se muerdan las uñas mientras esperan conocer la fecha de lanzamiento oficial.

Microsoft y The Coalition guardan silencio sobre el tema, pero es altamente probable que en cuestión de semanas obtengamos una respuesta. Mientras tanto, un reconocido filtrador de Internet se adelantó y reveló el supuesto mes de estreno del próximo título de la saga.

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Gears of War: E-Day debutaría en septiembre de 2026

Por ahora, lo único que sabemos es que la esperada precuela, que narrará el origen de la invasión Locust, llegará a consolas y PC en algún momento de este año. Los desarrolladores aparecerán en el próximo Xbox Games Showcase de este verano, así que es probable que allí conozcamos más detalles del proyecto.

De cualquier forma, el informante TheGhostOfHope compartió la supuesta ventana de lanzamiento de Gears of War: E-Day durante una conversación casual en redes sociales.

El tema salió a colación durante una charla sobre el próximo Call of Duty, que se rumorea será Modern Warfare 4. Cuando un fanático dijo que Activision debería adelantar el estreno y lanzar la próxima entrega de la franquicia en septiembre de este año, el insider intervino y dijo que eso luce improbable.

En específico, TheGhostOfHope indicó que Xbox no lanzará el nuevo Call of Duty en septiembre porque ya “tiene Gears y otras cosas para entonces”. Obviamente se refiere a la precuela protagonizada por Marcus y Dom, aunque es un misterio si su comentario está sustentado con información privilegiada o si sólo es una opinión personal.

Según el filtrador TheGhostOfHope, Gears of War: E-Day debutará en septiembre de 2026

De cualquier modo, un estreno en esa fecha para Gears of War: E-Day parece lógico. Si bien el 20.° aniversario de la franquicia tiene lugar en noviembre, recordemos que la entrega anterior de 2019 también debutó en septiembre. Además, es posible que Microsoft y The Coalition quieran permanecer lo más alejados posibles de GTA VI.

Es importante recalcar una vez más que el informante no sustentó sus declaraciones con pruebas ni citó fuentes que respalden sus afirmaciones, así que lo mejor será esperar un anuncio oficial por parte de los desarrolladores. El Xbox Games Showcase tendrá lugar este 7 de junio, y habrá un segmento completo dedicado a la nueva entrega de la saga.

¿E-Day cumplirá con las expectativas? Creador de la franquicia está emocionado

Efectivamente, el anuncio de la nueva entrega generó mucho entusiasmo entre la comunidad. El primer avance oficial permite ver un ambiente lúgubre que parece retomar los elementos de terror que caracterizaron al título original y que poco a y poco desaparecieron en las secuelas.

Además, una publicación en redes sociales adelanta que Gears of War: E-Day tendrá el tono “rudo” e irreverente de los primeros juegos. En caso de que la información del insider TheGhostOfHope sea real, tan sólo tendremos que esperar algunos meses para adentrarnos de lleno en la nueva entrega.

Mientras tanto, Cliff Bleszinski, uno de los máximos responsables de la serie, se mostró optimista y cree que la nueva entrega tiene el potencial para emocionar a los jugadores. Además, opina que esta precuela “vuelve a lo básico para darle a la gente lo que quiere”, y asegura que tiene “muchas expectativas” y que no puede esperar al lanzamiento.

Cliff Bleszinski espera que Gears of War: E-Day sea un regreso a las raíces de la franquicia

“Si me gusta, voy a ser honesto al respecto. Y si no me gusta, la verdad es que no tengo nada que perder”, comentó CliffyB en una entrevista reciente.

Pero cuéntanos, ¿te emociona el lanzamiento de Gears of War: E-Day? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar más información sobre el lanzamiento de Gears of War: E-Day.

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