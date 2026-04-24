Asha Sharma responde a la posibilidad de que regresen los exclusivos a Xbox y promete ofrecer una experiencia de “primera clase” a los jugadores de consola

La nueva directora de Xbox dice que aún evalúan su estrategia y afirma que desean “tomar la decisión correcta, no la más rápida”

Xbox vive un momento de transición, aunque aún es pronto para saber si para bien o para mal. Al menos por ahora, los primeros cambios que se realizaron bajo el liderazgo de Asha Sharma generaron entusiasmo en la comunidad, lo que pinta un futuro alentador y emocionante para la marca. Pero aún hay muchas dudas, sobre todo en lo que concierne a los exclusivos y la estrategia multiplataforma.

Hace un par de años, Microsoft empezó a llevar sus principales títulos first-party a los ecosistemas de la competencia. Al principio, solamente Grounded, Hi-Fi RUSH, Sea of Thieves y Pentiment fueron los únicos títulos que abandonaron la exclusividad, pero al final otros proyectos destacados también dieron el salto a otras consolas.

La gota que colmó el vaso para muchos fue la llegada de Gears of War a PS5 en 2025 y el anuncio de un port de Halo para el dispositivo de Sony. Aunque algunos de los lanzamientos multiplataforma de Xbox fueron un éxito rotundo, otros generaron poco ruido. Esto genera dudas sobre la estrategia actual de la compañía.

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¿Los exclusivos regresarán a Xbox?

Después de que Asha Sharma asumió el liderazgo de Microsoft Gaming (ahora conocido simplemente como Xbox) tras la repentina salida de Phil Spencer, hemos visto cambios importantes en el rumbo de la organización. Un tema que aún genera debate es la exclusividad.

El pasado 23 de abril, la nueva directora de la división de videojuegos publicó un memorando en el afirma que el equipo “reevaluará su enfoque sobre la exclusividad, la gestión de ventanas y la IA, y compartirá más información a medida que aprendamos y decidamos”.

Esta declaración dejó caer la posibilidad de Xbox abandone de tajo su estrategia multiplataforma y regrese a las exclusividades, tal como se rumoreó hace un par de semanas; sin embargo, Asha Sharma y Matt Booty retomaron el tema en una entrevista posterior para GameFile y recalcaron que aún no se toma la decisión definitiva.

Asha Sharma y Matt Booty aún no deciden si las exclusividades regresarán a Xbox

La nueva directora de Xbox, que lleva en el cargo alrededor de 60 días, afirmó que pretenden “adoptar un enfoque basado en datos y un enfoque estratégico, y luego analizaremos nuestros principios y tomaremos algunas decisiones. Compartiremos más información cuando estemos listos”.

Cuando el periodista Stephen Totilo de GameFile preguntó si existía algún plazo para determinar si las exclusividades regresarán o mantendrán la estrategia actual, Asha Sharma afirmó que “no hay nada a lo que podamos comprometernos a hacer” y enfatizó que quiere “tomar la decisión correcta, no la más rápida”.

Xbox no abandonará a los fans de consolas

Lo cierto es que la nueva administración de la compañía quiere honrar el legado de la compañía, lo que se refleja en el fin de Microsoft Gaming y el resurgimiento de la marca Xbox.

“Tenemos que restaurar la esencia. Debemos restaurar los fundamentos esenciales de nuestro producto y consola. Tenemos que restaurar la esencia y fortalecer nuestra presencia en PC. Necesitamos renovar por completo el descubrimiento y la búsqueda, etcétera”, comentó Sharma.

Si bien se desconoce si Xbox apostará de nuevo por los exclusivos en un intento de reforzar su mercado de hardware, la directora de la división de videojuegos prometió que ofrecerán una experiencia de “primera clase” a los fanáticos de las consolas. Recordemos que en días recientes llegaron nuevas funciones y características a Xbox Series X|S.

“Formamos un equipo e invertimos en las funciones de la consola. Reforzamos nuestros recursos para garantizar que el rendimiento, la fiabilidad y la calidad sean excelentes. Invertimos para ofrecer una experiencia de primera clase y queremos asegurarnos de que todos los jugadores que deseen jugar en la novena generación puedan hacerlo con una consola excelente con actualizaciones periódicas”.

Pero dinos, ¿te gustaría que los exclusivos regresen a las consolas? Comparte tus pensamientos en la caja de comentarios.

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