Control Resonant, lo nuevo de los creadores de Alan Wake, confirma su estreno para 2026

El videojuego de Remedy Entertainment se lució en The Game Awards 2025 con un trailer que nos dejó ver su acción

The Game Awards 2025 no baja el ritmo, y durante la última hora hemos visto anuncios muy interesantes. Quizás como muchos esperaban, Remedy Entertainment hizo acto de presencia para compartir el nuevo adelanto de su próximo gran proyecto: Control Resonant.

Como muchos podrán imaginar, este nuevo juego de acción se ambienta en el mismo universo que el aclamado título de 2019 protagonizado por la actriz Courtney Hope. Ya conocemos algunos de los detalles más importantes de esta nueva propuesta de los creadores de Alan Wake.

Control Resonant se muestra en nuevo adelanto

Aunque muchos detalles sobre la narrativa permanecen como un misterio, el avance oficial revela algunos puntos importantes sobre la trama. En primer lugar, la secuela ahora se enfocará en Dylan Faden, hermano de Jesse Faden, protagonista de la entrega original.

En Control Resonant, la Oficina Federal de Control (FBC) desplegará a Dylan Faden en la Ciudad de Nueva York para que combata contra una misteriosa entidad cósmica que amenaza con acabar con la realidad. También está en una travesía personal, pues tiene como objetivo buscar a su hermana.

Por otra parte, los desarrolladores adelantan que algunos personajes clásicos podrían hacer acto de presencia, aunque no compartieron más detalles al respecto posiblemente para evitar spoilers.

Aunque el adelanto del nuevo título de Remedy Entertainment se enfocó en los apartados narrativos, también pudimos ver algunas secuencias de gameplay. Estamos frente a un título de acción y aventura con elementos de RPG.

Control Resonant es un título de acción

El protagonista presentará una nueva gama de habilidades y poderes sobrenaturales, ideales para derrotar a las criaturas sobrenaturales que se presentarán en el camino. La exploración también desempeñará un papel importante, pues podremos explorar las calles de Manhattan.

De acuerdo con la descripción oficial, lo nuevo de Remedy Entertainment tendrá un profundo sistema de progresión con el que podremos definir la forma en que Dylan Faden mejora sus poderes elementales a lo largo de la campaña.

Control Resonant estará disponible en algún punto de 2026, aunque tristemente no se compartió la fecha de lanzamiento. El adelanto oficial confirma que la nueva entrega de la franquicia se lanzará para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC vía Steam y la Epic Games Store; así es, no habrá exclusividad como sucedió con Alan Wake II.

No te contamos más, a continuación puedes ver el avance oficial:

¿te emocionó el avance de esta secuela?

