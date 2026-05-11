Creador de God of War elogia a Mixtape, el polémico indie que enamoró a los críticos pero decepcionó a los gamers: “es uno de los mejores videojuegos que he jugado en mi vida”

El título independiente de Beethoven and Dinosaur y Annapurna Interactive ya es uno de los lanzamientos más controversiales de 2026

Aunque es muy común que la prensa y los jugadores coincidan y tengan pensamientos similares sobre algún lanzamiento importante, también es factible que haya opiniones divididas. El más reciente juego que muestra esa brecha es Mixtape, una aventura narrativa que se convirtió en el foco de la polémica.

Aunque el título independiente de Beethoven and Dinosaur y Annapurna Interactive está ahora mismo en el ojo del huracán, logró enamorar a uno de las personalidades más controvertidas de la industria del gaming: David Jaffe, creador de la franquicia God of War de PlayStation.

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David Jaffie le da el visto bueno a Mixtape

En definitiva, Mixtape es una aventura muy peculiar que se aleja de lo que usualmente relacionamos con un videojuego, pues la jugabilidad es extremadamente limitada y gran parte de la propuesta se centra en los personajes. La historia gira alrededor de 3 amigos que emprenden un último viaje lleno de nostalgia y buena música antes de la noche de graduación.

Esta experiencia indie se convirtió de forma inesperada en uno de los lanzamientos más polémicos del año, pero aun así logró resonar con un sector de la fanaticada. Sorpresivamente, también fue del agrado de David Jaffe, quien en años recientes desató la polémica por sus opiniones ácidas sobre los lanzamientos más recientes de la industria.

En un video reciente para su canal de YouTube, el creador de God of War fue contundente y afirmó que Mixtape es uno de los mejores videojuegos que ha jugado en toda su vida.

Mixtape cumplió con las expectativas de David Jaffe, creador de God of War

“Voy a asimilarlo durante la noche. Tomé un montón de notas mientras lo jugaba; lo terminé de una sentada. Ya saben cómo son las cosas: cuando acabas un juego y ya tienes sentimientos, no sabes cuándo van a durar. Pero debo decirlo ahora mismo, y tengo mucho que comentar, pero es uno de los mejores videojuegos que he jugado en mi vida. Podría exagerar porque soy muy emocional, pero rara vez me emociono cuando juego”.

Con un tono melancólico, David Jaffe afirma que Mixtape logra tocarte el corazón y hacer que extrañes muchas cosas del pasado. “Es simplemente genial. Me alegra muchísimo que sea así, porque estaba preocupado después algunas cosas que salieron cuando se lanzó. Pero, Dios mío, es increíble”.

El creador de God of War comentó que tiene planes de subir otro video donde compartirá una opinión más profunda sobre el juego, aunque se desconoce cuándo estará disponible.

Mixtape es uno de los juegos más polémicos de 2026

Sin duda, el punto de vista de David Jaffe tomará por sorpresa a muchos jugadores, especialmente al considerar la polémica que se formó alrededor del proyecto de Beethoven and Dinosaur.

Mixtape recibió elogios de la crítica y ahora posee una puntuación bastante sólida de 85 en Metacritic, casi a la par de otros lanzamientos importantes de 2026 como Pargmata y Monster Hunter Stories. También posee más de 90% de reseñas positivas en Steam, lo que demuestra que fue del agrado de los jugadores que lo agregaron a su colección personal de PC.

No obstante, el juego narrativo posee 6.5 en Metacritic de lado de los jugadores. Al leer las opiniones de la comunidad, podemos ver que los usuarios critican la falta de gameplay y la ausencia de un sistema de decisiones. Otros también arremeten contra la corta duración de la campaña y el diseño de personajes.

Mixtape dividió las opiniones de la comunidad: recibió calificaciones positivas de los críticos, pero tiene reseñas negativas por parte de los jugadores

Pero dinos, ¿estás de acuerdo con la opinión de David Jaffe? ¿Concuerdas más con el resto de los jugadores? Comparte tus pensamientos abajo, en la sección de comentarios.

Sigue este enlace para leer más información sobre Mixtape.

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