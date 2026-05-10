Gears of War: E-Day estará presente en la Triplemanía 34 de México, lo que también parece revelar el mes de lanzamiento

El esperado videojuego de The Coalition y Xbox será uno de los patrocinadores del evento de lucha libre de la AAA y WWE

Gears of War: E-Day es uno de los juegos más esperados de 2026, especialmente en México y Latinoamérica. Estamos a pocas semanas de conocer más detalles de esta producción a través del Xbox Game Showcase que se llevará a cabo a principio de junio, pero hace apenas un par horas se hizo un anuncio que emocionará a los fans de la lucha libre.

Sorpresivamente, se dio a conocer que el videojuego de The Coalition y Xbox será uno de los grandes patrocinadores de uno de los eventos de lucha libre más importantes del año. La presencia del título hace creer que la fecha de lanzamiento coincidirá con el mes en el que se llevará a cabo la competencia deportiva.

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Gears of War: E-Day será patrocinador oficial de la Triplemanía 34 de 2026

Durante el fin de semana, AAA Worldwide y WWE confirmaron los primeros detalles de Triplemanía 34, el evento de lucha libre que reunirá a algunas de las personalidades más icónicas e importantes del sector. La edición de este año de la competencia anual será muy especial.

El anuncio reveló que la Triplemanía 2026 seguirá el ejemplo de otros magnos eventos internacionales, como WrestleMania y SummerSlam. Y es que, por primera vez en la historia, el evento de lucha libre mexicana se llevará a lo largo de 2 noches del 11 al 13 de septiembre. Y sí, Gears of War: E-Day formará parte de esta iniciativa.

De acuerdo con el comunicado oficial, la primera jornada tendrá lugar el viernes 11 de septiembre de 2026 en una sede aún por confirmar, mientras que el evento del domingo 13 de septiembre se llevará a cabo en la Ciudad de México, aunque todavía no se revela el recinto. El 12 de septiembre será un día de descanso.

Gears of War E-Day estará presente en la Triplemanía 34 y será un patrocinador oficial del popular evento de lucha libre mexicana

Al final del anuncio oficial, podemos ver el logotipo de Gears of War: E-Day, lo que confirma que el título de The Coalition y Microsoft será un patrocinador oficial. La presencia del videojuego de acción sugiere que el lanzamiento tendría lugar en una fecha cercana a la del evento.

Por el momento, se desconoce en qué consistirá la colaboración entre la competencia deportiva y el shooter en tercera persona. Es probable que el logo aparezca en el cuadrilátero, y que incluso haya cosplay u otras iniciativas. Sólo el tiempo lo dirá.

TRIPLEMANÍA por primera ocasión será un evento de DOS NOCHES 💥



11 y 13 de septiembre de 2026



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¿Cuándo debutará Gears of War: E-Day?

En caso de que el patrocinio sea un buen indicador, la precuela protagonizada por Marcus Fenix y Dom Santiago debutará en algún momento de septiembre. Claro, también es muy posible que el estreno tenga lugar antes o después. Tomemos como ejemplo a Mortal Kombat 1, que apareció en la Triplemanía XXXI que se llevó a cabo el 12 de agosto de 2023; el videojuego de lucha se lanzó hasta el 19 de septiembre.

Recordemos que el insider TheGhostOfHope, quien tiene un buen historial en lo que se refiere a filtraciones de la franquicia Call of Duty, reveló que, supuestamente, el rumoreado Modern Warfare 4 no debutará en septiembre de este año porque Xbox planea lanzar Gears of War: E-Day durante ese mes. Esta información coincide con las celebraciones del evento de lucha libre.

De cualquier forma, es pertinente hacer énfasis una vez más en que estos reportes carecen de confirmación oficial y que se trata de mera especulación. El Xbox Games Showcase tendrá lugar el 7 de junio, y habrá un segmento que estará dedicado a la nueva entrega de la franquicia de The Coalition.

Gears of War: E-Day estará presente en el popular evento de lucha libre de AAA y WWE

Pero cuéntanos, ¿te emociona la presencia del juego en Triplemanía 34? ¿Crees que pronto se revelará la fecha de lanzamiento oficial? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Gears of War: E-Day si visitas esta página.

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