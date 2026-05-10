Productor de la serie de Devil May Cry para Netflix cree que la mayoría de las próximas películas basadas en videojuegos darán “cringe” o se cancelarán

Adi Shankar, quien lidera la adaptación de la saga de Capcom, cree que muchas producciones se cancelarán o darán pena ajena

En años recientes, hemos visto que las películas y series inspiradas en videojuegos alcanzaron nuevos niveles de popularidad gracias a producciones que contentaron a los fans y fueron éxitos comerciales. Las compañías quieren subirse a esta nueva moda, pero el productor de la adaptación animada de Devil May Cry es poco optimista.

La serie basada en la franquicia de Capcom enfrentó una gran cantidad de críticas debido a algunas decisiones creativas, pero aun así fue suficientemente exitosa como para recibir luz verde para tener una segunda temporada. Se espera que otras sagas icónicas del gaming también prueben suerte en el cine y la TV.

Pero el showrunner Adi Shankar se muestra cauteloso, e incluso cree que muchas de las producciones que actualmente están en la mesa de planeación ni siquiera saldrán de la fase inicial de desarrollo.

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La mayoría de las próximas adaptaciones de videojuegos darán “cringe”

De acuerdo con un artículo reciente de The Wrap, el número de anuncios de adaptaciones de videojuegos aumentó considerablemente a partir de la segunda mitad de 2023, y aproximadamente se revelaron 25 nuevos proyectos cada semestre desde entonces. Esto demuestra lo que ya se creía: las compañías ven a ese tipo de producciones como una tendencia potencial.

Durante una entrevista reciente con GamesRadar+ con motivo del estreno de la segunda temporada de Devil May Cry, Adi Shankar, productor de la serie, está seguro de que la mayoría de esos proyectos jamás llegarán a buen puerto.

“Simplemente no creo que la mayoría de estas cosas lleguen a concretarse, porque hay muchos interesados. Es fácil decir que se va adaptar un juego, pero eso no es nada nuevo. Hubo anuncios de películas basadas en cómics, inspiradas en videojuegos y series de televisión. Eso ha sido parte del ciclo mediático desde los años 90”.

Adi Shankar, productor de la serie de DmC, cree que muchos proyectos basados en sagas de gaming se cancelarán

El creativo detrás del show de Devil May Cry reconoce que muchas compañías ven los juegos como una marca, pero son incapaces de entender qué es lo que hace que sean especiales. Es por eso que también cree que las pocas producciones que sobrevivan a las primeras fases del proceso de desarrollo y vean la luz del día darán “cringe”, es decir, que serán de muy mala calidad.

“Creo que, inevitablemente, la mayoría de las adaptaciones de videojuegos que salgan darán cringe porque si nos fijamos en los videojuegos que tienen un éxito masivo, en realidad no están dirigidos por las personas que los crearon. Están dirigidos por corporaciones que asignaron gerentes de marca para gestionarlos”.

Devil May Cry en Netlix también recibió calificaciones mixtas

Adi Shankar tiene un punto importante, pues en los últimos 6 años se han anunciado al menos 80 nuevos proyectos para cine y televisión que están inspirados en algún videojuego. Aunque producciones como Elden Ring, Ghost of Tsushima, Metal Gear Solid siguen en pie, algunos otros títulos están perdidos en el limbo y siguen sin dar señales de vida.

Pero claro, algunas personas consideran que el showrunner detrás del show de Netflix es la persona menos indicada para hablar sobre el tema. Aunque la serie inspirada en los juegos de Capcom fue del agrado del público general, los fans de hueso colorado de la franquicia mostraron su inconformidad.

El programa de Devil May Cry tiene una calificación bastante mediocre de apenas 5.4 en Metacritic del lado de los usuarios, mientras que la prensa fue menos exigente y le otorgó un puntaje promedio de 75. Los fanáticos más optimistas esperan que la segunda temporada sea mejor en todos los aspectos.

La segunda temporada de Devil May Cry se estrenará en exclusiva a través de Netflix el próximo 12 de mayo

Los nuevos episodios de la serie se unirán a la colección de Netflix el 12 de mayo, y gran parte de la historia girará alrededor de uno de los personajes más queridos por los seguidores de la obra original: Vergil, el hermano de Dante.

Pero dinos, ¿qué opinas de las declaraciones de Adi Shankar? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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