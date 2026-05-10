Hackers que atacaron a Rockstar provocan caos en más de 9000 escuelas; estudiantes tuvieron problemas durante exámenes finales

El presunto ataque de ShinyHunters afectó a miles de estudiantes y volvió a poner bajo la lupa la seguridad de plataformas digitales utilizadas por escuelas y universidades.

Miles de estudiantes alrededor del mundo enfrentaron problemas para acceder a Canvas, una plataforma de estudio, después de un aparente ciberataque que afectó a más de 9000 escuelas y universidades. La situación se volvió especialmente delicada en Estados Unidos, donde muchos alumnos estaban en plena temporada de exámenes finales.

Lo que hace relevante esta información en nuestro medio es que detrás del ataque estaría ShinyHunters, conocido por múltiples filtraciones y hackeos de alto perfil en años recientes. ¿Te suena el nombre? Eso es porque se trata del grupo que recientemente amenazó a Rockstar Games con filtrar información, sin mucho éxito.

Video relacionado: Grand Theft Auto VI, esperamos 10 años para este momento…

Hackers aseguran haber vulnerado Canvas “otra vez”

Según mensajes compartidos por el propio grupo, ShinyHunters afirma haber conseguido acceso a sistemas de Instructure, compañía responsable de Canvas.

Los atacantes incluso dejaron mensajes dirigidos a escuelas afectadas, donde aseguraron que la empresa ignoró intentos previos de contacto y únicamente aplicó “parches de seguridad”.

Además, los hackers amenazaron con publicar supuesta información obtenida durante el ataque si no se negocia un acuerdo antes del 12 de mayo.

La caída de Canvas provocó problemas de acceso para estudiantes y profesores en distintos países. Muchos usuarios reportaron dificultades para iniciar sesión, entregar tareas o consultar materiales escolares.

Aunque Instructure aseguró que la mayoría de los sistemas ya volvieron a funcionar, algunas herramientas permanecieron en mantenimiento tras el incidente. Las fallas generaron frustración entre estudiantes que dependían de la plataforma durante evaluaciones importantes y entregas finales.

Canvas es una reconocida plataforma educativa

ShinyHunters también estuvo detrás de un hackeo a Rockstar Games

Como ya mencionamos, el nombre de ShinyHunters no es nuevo dentro de la industria tecnológica y de videojuegos. Hace apenas unas semanas, el grupo también se adjudicó un ataque contra Rockstar Games, estudio responsable de Grand Theft Auto VI. y Red Dead Redemption 2.

Según reportes previos, los atacantes aprovecharon una supuesta vulnerabilidad relacionada con servicios en la nube para acceder a información interna de la compañía. Posteriormente, amenazaron con filtrar datos confidenciales si no recibían un pago antes de una fecha límite.

“Rockstar Games, sus instancias de Snowflake fueron comprometidas gracias a Anodot.com. Paguen o filtraremos. Esta es una advertencia final para que se comuniquen antes del 14 de abril de 2026. De lo contrario, procederemos a filtrar la información, además de ocasionarles diversos inconvenientes digitales. Tomen la decisión correcta; no se conviertan en el próximo titular“, señaló el grupo de hackers.

Rockstar Games confirmó que terceros tuvieron acceso a cierta información corporativa, aunque aseguró que el incidente no tendría consecuencias graves para sus jugadores ni para el desarrollo de Grand Theft Auto VI.

A diferencia del enorme hackeo de 2022 que terminó filtrando material temprano de GTA VI, en esta ocasión los reportes apuntan a que los hackers obtuvieron principalmente información financiera, contratos y documentos relacionados con marketing.

El caso volvió a poner reflectores sobre ShinyHunters, organización que anteriormente también fue vinculada con ataques dirigidos a compañías como Microsoft, Ticketmaster y AT&T.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Rockstar Games.

Video relacionado: El primer videojuego de $150 USD