Creador de Yakuza presenta Gang of Dragon, el primer juego de su estudio, en The Game Awards 2025

El creativo preparó un trailer corriendo en el motor del juego

The Game Awards 2025 dio espacio para que una gran variedad de franquicias y compañías de videojuegos presentaran sus próximos proyectos y entre ellas estuvo del desarrollador veterano de SEGA que creó Yakuza.

Nos referimos a Toshihiro Nagoshi, que pese a que no estuvo presente en el evento, sí envió un trailer para presentar públicamente desde Japón el primer proyecto de la desarrolladora que fundó años atrás Nagoshi Studio.

El título es Gang of Dragon y presenta una temática muy similar a las entregas de Yakuza o Like a Dragon incluso también en gameplay, lo cual sin duda alguna debería emocionar a los fans de la saga de SEGA.

Gracias al avance, que muestra escenas corriendo en el motor del juego, podemos ver al que parece ser el protagonista de la aventura, la cual se llevará a cabo en Japón.

Desafortunadamente, no se aprovechó el evento para compartir una fecha o ventana de lanzamiento de Gang of Dragon, pero se dejó claro que su desarrollo está en una fase profunda.

Gang of Dragon es el primer juego del estudio de Toshihiro Nagoshi (imagen: Nagoshi Studio, NetEase)

Gang of Dragon promete una aventura dramática y mucha acción

De igual manera, no se ofrecieron detalles sobre la trama del título más allá de lo que se ve en el trailer, por lo que los fans tendrán que ser pacientes para conocer más sobre ella.

Vale la pena recordar que se trata del primer proyecto de Nagoshi Studio, que Toshihiro Nagoshi fundó años atrás, luego de 3 décadas de trabajo ininterrumpido en SEGA. Aunque este movimiento preocupó a los seguidores del creativo, Nagoshi les comentó que no había por qué y prometió que seguiría haciendo juegos de consola.

La intención era crear títulos dramáticos en este nuevo estudio y por lo visto Gang of Dragon lo será, pero el desarrollo se complicó debido a NetEase, compañía que se haría cargo de la publicación y financiamiento, luego de que se revelaran inconvenientes es su estrategia y su apoyo a estudios externos.

A continuación puedes ver el trailer de revelación de Gang of Dragon.

¿Qué te parece el nuevo juego del creador de Yakuza? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

The Game Awards estuvo repleto de anuncios, si te perdiste la ceremonia, no te preocupes, que puedes encontrar toda nuestra cobertura en este enlace.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.