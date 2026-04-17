Creadores de Invincible VS reconocen que el rage quit fue un problema en la Beta abierta, pero ya trabajan en una solución

Mike Willette, productor del videojuego de Quarter Up, reconoció el problema y reveló las medidas que se tomarán para solucionarlo

Invincible VS se perfila para ser uno de los grandes juegos de lucha de esta temporada. Su lanzamiento está muy cerca, y los fanáticos ya tuvieron la oportunidad de disfrutar sus combates gracias a una sesión de prueba que tuvo lugar a inicios de este mes. Eso sí, hubo un problema que sacó canas verdes a un sector de la comunidad: el rage quit.

Para aquellos que no estén familiarizados con dicho concepto, básicamente hace referencia al acto de abandonar una partida antes de tiempo debido al enojo de perder. Es una práctica muy común en los jugos competitivos y las experiencias online.

La Beta abierta de Invincible VS se desarrolló sin mayores complicaciones, pero los fanáticos concuerdan en que muchos jugadores, especialmente los novatos, recurrían demasiado al rage quitting. Los desarrolladores están al tanto de este inconveniente y ya trabajan en maneras de abordarlo.

La sesión de prueba tuvo lugar del 9 al 11 de abril de 2026. Durante ese periodo, los fanáticos de Xbox y PlayStation tuvieron la oportunidad de explorar las habilidades de 10 luchadores, conocer las mecánicas básicas en el modo entrenamiento y, por supuesto, enfrentarse contra otros usuarios en el apartado online.

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El problema del rage quiting en Invincible VS

Aunque a Beta fue un gran éxito, los desarrolladores publicaron un extenso blog de comunidad en el que detallan las lecciones aprendidas y los cambios que se implementarán en respuesta a la retroalimentación de los fans. Así pues, Mike Willette, productor de Invincible VS, reconoció la prominencia del rage quit.

La buena noticia es que Quarter Up y Skybound Games ya trabaja en maneras de mitigar dicho problema. Pero antes de entrar de lleno en las soluciones, el equipo explicó por qué fue una práctica que se repitió mucho durante la sesión de prueba.

En primer lugar, la Beta de Invincible VS se enfocó demasiado en el modo clasificatorio, lo que, según los desarrolladores, dejó muy poco que hacer para los jugadores que solamente deseaban explorar el juego a su propio ritmo o eran novatos en los títulos de lucha.

Los usuarios del juego de lucha de Invincible abandonaban las partidas antes de tiempo con mucha regularidad

Por otra parte, Quarter Up remarca que durante la prueba hubo un problema con los datos de clasificación. Básicamente, era bastante común que los jugadores se enfrentaran a otras personas de un nivel de habilidad más alto, lo que daba como resultado una partida injusta y frustrante. Incluso si el perdedor permanecía en la sesión, la experiencia general era poco optima.

De igual forma, los desarrolladores reconocieron otro error que provocaba que los puntos de liga ganados o perdidas se reflejaran en el perfil hasta 10 minutos después de la partida. Esto hacía parecer que no había penalización por abandonar una sesión antes de tiempo. De igual forma, el estudio afirma que hacen falta más castigos para aquellos que se desconectan durante una batalla.

¿Cómo se solucionará el problema de los abandonos prematuros?

Afortunadamente, Quarter Up escuchó fuerte y claro las quejas de la comunidad. En el blog, el productor Mike Willette prometió que, en primer lugar, solucionarán la falla que provocó el retraso en el servidor para los datos de los jugadores en el modo ranked. Además, aseguró que se preparan para cualquier cuello de botella que se pueda producir durante el lanzamiento.

De igual forma, el estudio detrás de Invincible VS planea implementar castigos más severos para aquellos que se desconectan prematuramente las partidas en el modo competitivo.

Por ahora, se sabe que el equipo agregará una personalización de tiempo de espera para los rage quitters, que impedirá que vuelvan a unirse a la fila del matchmaking inmediatamente después de abandonar una sesión. Esta medida se añadirá en el primer parche importante que llegará después del lanzamiento.

Los devs también mostraron datos y estadísticas sobre la primera Beta abierta de Invincible VS

Finalmente, Quarter Up reconoce que el auge del rage fue su culpa y afirmó que la versión final tendrá mucho contenido casual que permitirá que los novatos experimenten Invincible VS a su ritmo. Recordemos que el título tendrá un modo historia, arcade, versus local, salas para varios jugadores y más.

Pero dinos, ¿te topaste con muchos rage quitters durante la Beta? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar más información sobre el esperado y popular Invincible VS.

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