Creadores de Pokémon lanzan juego como servicio y fracasan rotundamente; el fin de servicio de PANDOLAND está cerca

El mercado de juegos como servicio es sumamente disputado con exponentes de gran calibre. A pesar de ello, Game Freak, compañía creadora de Pokémon, se animó a lanzar PANDOLAND, su primer proyecto de esta clase, pero fracasó rotundamente.

Si eres seguidor de esta compañía japonesa, seguramente recuerdas que en 2024 inesperadamente incursionó en la escena free-to-play con modelo gachapón por medio de PANDOLAND, un título desarrollado en colaboración con WonderPlanet que ofrecía una propuesta muy diferente a Pokémon para móviles.

El juego logró mantenerse en funcionamiento durante todo este tiempo, pero no llegará siquiera a su 2.º aniversario, pues dejará de funcionar meses antes.

¿Cuándo será el cierre de PANDOLAND?

Las compañías suelen compartir positivas cartas con propósitos de Año Nuevo en esta temporada, pero en esta ocasión fue diferente para Game Freak, pues dio la bienvenida a 2026 con el anuncio del fin de servicio (EoS) de PANDOLAND, agendado para el 5 de marzo de 2026 a las 9:00 PM (hora de la Ciudad de México).

Dado el próximo fin del servicio de PANDOLAND, Game Freak ya inhabilitó las compras dentro del juego, por lo que los usuarios pueden disfrutarlo únicamente sin gastar dinero.

Entérate: The Pokémon Company hizo enojar a los fans de Pokémon con reciente evento.

PANDOLAND no duró siquiera 2 años

“Se habrá ofrecido servicio por 621 días desde el 23 de junio de 2024 hasta el 5 de marzo de 2026”, se lee en el anuncio del EoS dentro de PANDOLAND.

Sin embargo, es importante mencionar que el juego originalmente debutó exclusivamente en Japón el 23 de junio de 2024 y no fue sino hasta el 20 de abril de 2025 que el título se lanzó a nivel mundial.

Dicho esto, los jugadores fuera de Japón no pudieron disfrutarlo siquiera 1 año, un periodo de soporte francamente triste, y que llama la atención por tratarse de un juego de Game Freak, los creadores de Pokémon. A todas luces, pues, puede considerarse como un fracaso rotundo.

No obstante, no es extraño ver ejemplos como éste; de hecho, Square Enix se ha ganado la mala fama de lanzar múltiples títulos que dejan de funcionar alrededor de 1 año después de su estreno.

Curiosamente, pese a su poco tiempo en servicio PANDOLAND tuvo varias colaboraciones, entre las cuales destacó una con Hatsune Miku, que los jugadores criticaron fuertemente por las atroces probabilidades de obtención que ofrecía, a tal grado que lo consideraron una “estafa”, lo cual se sumó a las críticas por su modelo supuestamente pay-to-win (gastar para ganar) con grindeo pesado orientado al PvP (jugador contra jugador).

¿En qué trabajará Game Freak tras cierre de PANDOLAND?

No está de más recordar que PANDOLAND es un título completamente hecho por Game Freak, sin intervención de The Pokémon Company, ya que se trata de un proyecto que nació como parte de la iniciativa Gear Project que promueve ideas originales desligadas a Pokémon, como Tembo the Badass Elephant o Little Town Hero.

Hay que decir también que, además de los proyectos relacionados con Pokémon, Game Freak tiene otro juego en desarrollo, Beast of Reincarnation, por lo que no es descabellado pensar que la compañía enfocará los recursos de PANDOLAND en él.

Por si te lo perdiste: conoce más del juego de los creadores de Pokémon que llegará a PlayStation, Xbox y PC.

¿Qué opinas del fracaso de Game Freak? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Pokémon si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3