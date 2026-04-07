Creativo de The Legend of Zelda teme que la película live-action arruine la “magia” de la franquicia si se toma una controversial decisión

Takaya Imamura, quien fue director artístico de Majora’s Mask, predice que Link dejará de ser un personaje mudo y por fin hablará

Con el éxito reciente de Super Mario Galaxy: La Película, es evidente que Nintendo continuará con sus esfuerzos de llevar sus franquicias más icónicas a la gran pantalla. La siguiente saga en dar el salto al séptimo arte es The Legend of Zelda, que tendrá un enfoque diferente al ser una producción live-action.

La comunidad está entusiasmada por este proyecto, pero existe muchas interrogantes sobre la forma en que el director Wes Ball abordará esta icónica serie japonesa y sus elementos peculiares. En general, la comunidad se hace una gran pregunta: ¿Link por fin hablará en el filme?

Es una duda razonable que genera discusión. En redes sociales, un prestigioso creativo que trabajó en alguno de los mejores videojuegos de la franquicia se pronunció sobre el tema y expresó su temor de que la controversial decisión de hacer que el protagonista deje de ser mudo arruine la “magia” que caracteriza al personaje.

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¿Link hablará en la película? Excreativo de Nintendo está preocupado

Para nadie es secreto que Link nunca pronuncia una palabra en los videojuegos, pues sólo podemos escucharlo hacer gritos de batalla y otros ruidos de reacción. Según Nintendo, la idea es que los jugadores vean a este personaje como un avatar y vivan la aventura a través de él. Es un concepto incompatible con una película live-action.

Mediante un post en redes sociales, el legendario exdesarrollador Takaya Imamura, quien fue director artístico del aclamado The Legend of Zelda: Majora’s Mask y también trabajó en A Link to the Past, habló sobre la posibilidad de que el protagonista deje de ser mudo en la adaptación para cines.

“En el momento en que Link hable, me preocupa un poco que la magia que todos guardan en sus corazones pueda desaparecer repentinamente”, escribió el creativo en su cuenta personal de redes sociales. En respuesta a un fan en la sección de comentarios, el artista japonés predice que el personaje sí hablará en el filme, pero aún será muy callado.

A Takaya Imamura, excreativo de Nintendo, le preocupa que el posible hecho que Link hable en la película de The Legend of Zelda arruine la “magia” del personaje

Ciertamente, esa podría ser la mejor decisión: hacer que Link sólo hable lo justo y necesario en la cinta de The Legend of Zelda, lo que permitiría avanzar con la narrativa sin sacrificar uno de los aspectos más importantes de la franquicia.

Link de The Legend of Zelda no es completamente mudo

Lo cierto es que, al menos por ahora, se desconoce cuál será el enfoque que elegirá el equipo creativo a cargo de la adaptación live-action. En una sesión de preguntas y respuestas, el cineasta Wes Ball sugirió que, por primera vez en muchos años, escucharemos al protagonista hablar en la cinta.

“Cuando juego a Zelda como Link, [el personaje] habla con muchos aldeanos y criaturas a lo largo del juego, y hace y responde muchas preguntas”, comentó el director.

En efecto, el creativo tiene razón. Aunque nunca escuchamos a Link pronunciar una palabra en los videojuegos de The Legend of Zelda, dentro del contexto narrativo el protagonista sí habla e interactúa con el resto de personajes que habitan el mundo. La cuestión es que jamás lo oímos ni vemos lo que dice.

Podemos escuchar a Link hablar en la criticada caricatura de The Legend of Zelda de 1989

Con esto en mente, todo apunta a que Benjamin Evan Ainsworth, quien interpreta al héroe de Hyrule, si hablará en el filme live-action. Lo anterior no sería una completa novedad, pues recordemos que el protagonista de la franquicia también tiene diálogos en la infame adaptación animada de 1989, donde podemos escuchar la icónica frase “excuse me, princess“.

Pero dinos, ¿crees que hacer que el personaje deje de ser mudo eliminará la “magia” de la franquicia? Déjanos leerte en los comentarios.

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