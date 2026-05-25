En aquel lejano 2014, pocos imaginaron que Five Nights at Freddy’s se convertiría en un referente para los videojuegos de terror y un ícono de la cultura pop. Su popularidad se mantiene intacta a pesar de tener más de 10 años sobre sus espaldas, e incluso recientemente regresó con un inesperado cameo en un juego de Batman.

La saga de horror es muy cautelosa en lo que se refiere a las colaboraciones, pues sólo la hemos visto cruzar caminos con Dead by Daylight en años recientes; sin embargo, su gran alcance mediático le permitió hacer acto de presencia en películas, series y videojuegos en forma de easter eggs.

Precisamente, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, el más reciente título basado en la franquicia de DC Comics, incluye un genial guiño a la serie de Scot Cawthon que tomó por sorpresa a los fanáticos de los animatrónicos. A continuación, revelaremos en qué consiste y cómo encontrarlo.

Video relacionado: El futuro oscuro de Warner Bros. Games

LEGO Batman tiene un divertido easter egg de Five NIghts at Freddy’s

Como su nombre indica, el más reciente videojuego de LEGO rinde homenaje al legado del justiciero de Gotham City. Naturalmente, la inmensa mayoría de las referencias apuntan a cómics, películas, series de televisión y, por supuesto, videojuegos protagonizados por el Caballero de la Noche.

Noticias LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight hace historia para la franquicia y se convierte en el juego de LEGO mejor calificado de todos los tiempos en Metacritic El videojuego de TT Games y Warner Bros. Games debutará el 22 de mayo, pero los críticos ya pudieron probarlo y reseñarlo VER

Aun así, los desarrolladores de TT Games encontraron la forma de rendir homenaje a otras sagas icónicas de la industria de los videojuegos. Y sí, en un nivel se incluye un easter egg de FNAF.

Para encontrar esta inesperada referencia, los jugadores de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight tendrán que progresar a través de la campaña principal hasta llegar a la misión del Arctic Worlds. Un elemento del escenario destaca de inmediato por recordar a uno de los terribles animatrónicos que aparecen en Five NIghts at Freddy’s.

El animal robótico está sobre lo que parece ser un escenario, tal como sucede en la franquicia de terror de Scott Cawthon. También dice un discurso que poco a poco se torna más siniestro, a tal punto de que advierte a los posibles empleados de que la compañía no se hace responsable por cualquier lesión, lo que incluye arañazos y mordidas.

FNAF tiene un ingenioso cameo en LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

El animatrónicos tiene forma de oso polar y no está basado directamente en la apariencia de alguno de los villanos de Five Nights at Freddy’s, pero guarda un parentesco innegable con Funtime Freddy, que aparece por primera vez en Sister Location. Es evidente que se trata de una referencia directa a la saga indie.

Incluso algunos fanáticos teorizan que esa escena de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight hace referencia a la Mordida del 87, uno de los eventos más importantes en la narrativa de FNAF.

‘Five Nights at Freddy's’ Easter egg in the new ‘LEGO Batman’ game 🐻 🦇

pic.twitter.com/KXg8xYrdJq — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 20, 2026

LEGO Batman incluye guiños a Resident Evil y más franquicias

Si bien la mayoría de los easter eggs y detalles ocultos de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight hacen referencia al extenso universo de DC Comics, otros videojuegos y producciones se colaron en la aventura con múltiples guiños. Y sí, Five Nights at Freddy’s no es el único en hacer acto de presencia.

Durante la campaña, Bat-Mite aparece con un atuendo que incluye un pañuelo morado que cubre su cara, e incluso dice la frase “¿qué es lo que comprarás?” En efecto, es un guiño al icónico y misterioso comerciante de Resident Evil 4, uno de los mejores survival horror de la historia.

LEGO Batman tiene referencias a Resident Evil 4, Street Fighter y más videojuegos, películas y series

Fuera del terror, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight también incluye una referencia directa a Street Fighter. En una escena, Bruce Wayne y su compañera Batgirl deben destruir un automóvil a punta de golpes, lo que parece ser un homenaje directo a la fase de bonificación que aparecen en los títulos de Capcom.

También hay guiños bastante claros a Jurassic Park, It’s Always Sunny in Philadelphia, American Psycho y otras películas de Hollywood. Así pues, resulta divertido saber que Five Nights at Freddy’s encontró su lugar en el videojuego de Warner Bros. Games.

Pero dinos, ¿qué opinas de este easter egg? ¿Cuál es tu cameo favorito? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Podrás leer las últimas novedades de Five Nights at Freddy’s si das clic aquí o encontrar más información sobre LEGO Batman si visitas esta página.

Video relacionado: Scott Cawthon: la misteriosa mente maestra detrás de Five Nights at Freddy’s

Fuente