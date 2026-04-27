Crimson Desert vendió tan bien que su estudio dará un bono de casi $60,000 MXN a todos los empleados para celebrar el éxito comercial

El RPG ya vendió 5 millones de copias, y el director ejecutivo de Pearl Abyss, Heo Jin-young, felicitó a los trabajadores por su trabajo

La industria de los videojuegos se convirtió en un ambiente hostil, sobre todo en tiempos recientes. Basta con revisar los titulares de los últimos años para leer decenas de noticias que dan cuenta de estudios que cierran sus puertas, despidos masivos, aumentos de precio, etcétera. Pero a veces, casos como el de Crimson Desert nos regresan la ilusión.

Si bien el título de fantasía enfrentó numerosas controversias antes y después de su lanzamiento oficial a mediados de marzo de 2026, al final se sobrepuso a las críticas y se consolidó como uno de los grandes éxitos de la primera mitad del año. Para festejar el buen recibimiento, el estudio recompensará a todos sus empleados con un bono jugoso.

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Trabajadores de Crimson Desert recibirán un bono de $3400 USD

El videojuego de Pearl Abyss despachó 2 millones de unidades en sus primeras 24 horas, y desde entonces ha mantenido el buen ritmo. En redes sociales, el estudio surcoreano reveló hace un par de semanas que el proyecto ya superó la barrera de las 5 millones de copias vendidas.

Como parte de los festejos por el éxito de Crimson Desert, todos los empleados de Pearl Abyss recibieron una bonificación adicional.

De acuerdo con medios de Corea del Sur, el estudio desarrollador recompensó a todos sus trabajadores con un bono de ₩5 millones de wones, lo que se traduciría a unos $3400 USD o $59,100 MXN. Se cree que esta cifra se suma a las bonificaciones anuales por rendimiento.

Gracias al éxito de Crimson Desert, Pearl Abyss pagará un bono a todos sus empleados

Los informes señalan que la compañía detrás de Crimson Desert tiene una plantilla de 733 empleados, lo que significa que el total pagado en bonificaciones asciende a los ₩3700 millones de wones (aproximadamente $2.5 MDD o $43 millones de pesos mexicanos).

“Expreso mi respeto y gratitud por el trabajo arduo de todos y cada uno de ustedes que crearon un producto que entusiasma al mundo. Pagaré un bono de celebración por alcanzar los 5 millones de ventas a todos los empleados que cumplieron silenciosamente con sus funciones en sus respectivos puestos”, comentó el director Heo Jin-young.

Parece que esta es apenas la punta del iceberg. Según los informes, se espera que los trabajadores reciban otra bonificación a principios de 2027, según los resultados financieros de 2026.

Crimson Desert en un gran éxito, a pesar de las polémicas

El videojuego de rol generó muchas expectativas con sus avances espectaculares, pero las primeras reseñas de la prensa activaron las alarmas. A pesar de que se esperaba que fuese un candidato al GOTY, al final recibió calificaciones mixtas, lo que incluso provocó que las acciones del estudio surcoreano se desplomaran en la previa al lanzamiento.

Crimson Desert fue un gran éxito, pero indiscutiblemente fue blanco de críticas negativas por su esquema de control innecesariamente confuso. Los desarrolladores escucharon las quejas y lanzaron una actualización que abordó ese y otros problemas. De igual forma, Pearl Abyss reconoció el uso de IA y ofreció disculpas a la comunidad.

Estas controversias hicieron poco para frenar el buen rendimiento comercial del RPG. Durante la conferencia, el director ejecutivo Heo Jin-young sugirió que el equipo trabaja en más contenido y otros proyectos.

Crimson Desert ya es uno de los juegos más vendidos del año, pese a las críticas negativas

“Nuestro camino no termina aquí. El potencial que confirmamos hoy será la fuerza motriz más poderosa para superar cualquier desafío que enfrentemos en el futuro”.

Pero cuéntanos, ¿crees que el juego merece su éxito? Déjanos leerte en los comentarios.

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