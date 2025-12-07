Crunchyroll pone fin a su servicio gratuito con anuncios y tienes hasta esta fecha para disfrutarlo

La industria del anime vive ajustes constantes y las plataformas cambian sus modelos con rapidez. Crunchyroll acaba de sorprender a muchos usuarios con una decisión que marcará el cierre de una era para el consumo gratuito. La plataforma confirmó un movimiento que impactará a quienes disfrutaban su catálogo sin pagar suscripción.

Crunchyroll anunció que su servicio gratuito con anuncios dejará de existir pronto. Este servicio permitía disfrutar anime con publicidad y sin necesidad de pagar. La opción era popular entre nuevos fans que buscaban explorar sin compromiso. El modelo también ayudó a posicionar a Crunchyroll como la plataforma dominante del sector.

¿Qué anunció exactamente Crunchyroll?

La compañía confirmó que su servicio gratuito con anuncios finalizará el 31 de diciembre de 2025. Desde ese día, los usuarios ya no podrán ver episodios sin suscripción activa. La medida marca el fin de un modelo que acompañó a Crunchyroll durante años. La plataforma pasará a funcionar únicamente con planes de pago.

Este cierre ofrece una señal clara sobre la nueva estrategia. Crunchyroll quiere consolidar su base de suscriptores y unificar la experiencia premium. También busca competir con plataformas que han eliminado opciones gratuitas en busca de mayor estabilidad económica.

¿Qué significa esto para los fans del anime?

La eliminación del modelo gratuito afecta a quienes dependían de esa opción para mantenerse al día con series populares. Algunos fans deberán valorar alternativas, ya que Crunchyroll dejará de ofrecer contenido sin costo. La plataforma espera que el cambio motive a los usuarios a suscribirse para disfrutar nuevos estrenos.

La transición también podría impactar la llegada de nuevos espectadores. El acceso gratuito funcionaba como puerta de entrada para muchos fans. Sin embargo, Crunchyroll promete mantener un catálogo robusto y estrenos constantes que justifican la suscripción mensual.

¿Cuánto cuesta tener una suscripción en Crunchyroll?

Si eres uno de los interesados en seguir disfrutando la plataforma, déjanos decirte que una suscripción a Crunchyroll ofrece 2 opciones de pago. Estos son los precios al momento de la plataforma en México:

Plan fan ($119 MX al mes): sin publicidad, acceso ilimitado al catálogo, episodios disponibles una hora después de Japón y para un dispositivo

($119 MX al mes): sin publicidad, acceso ilimitado al catálogo, episodios disponibles una hora después de Japón y para un dispositivo Plan Mega Fan ($149 MX al mes/$1,499 MX al año): sin publicidad, acceso ilimitado al catálogo, episodios disponibles una hora después de Japón, para 4 dispositivos al mismo tiempo y descargas de episodios en la app

¿Eras usuario del servicio gratuito? ¿Crees que esta decisión afectará el crecimiento del anime en streaming? Cuéntanos en los comentarios.

