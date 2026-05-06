¿Cuánto costaría Star Fox para Switch 2 en América Latina y Estados Unidos? El precio japonés emociona a los fans

Hace unos momentos, inició la preventa de Star Fox para Switch 2 en la eShop de Estados Unidos. De acuerdo con el sitio oficial, la edición digital cuesta $49.99 USD y la versión física tiene un precio de $59.99 USD, acorde con la estrategia actual de la compañía japonesa con diferencia de precio entre formatos.

Star Fox preorder is up on US eShop ($49.99 digitally, should be $59.99 physical) https://t.co/YXFLnNvf8o — Wario64 (@Wario64) May 6, 2026

Star Fox (Switch 2 physical) up for preorder on Nintendo Store ($59.99) https://t.co/fGehSQHZdI



Digital is $49.99 https://t.co/2xaQ67loA9 pic.twitter.com/nwI8SmsN8U — Wario64 (@Wario64) May 7, 2026

Nota original

De sorpresa y con fecha próxima de lanzamiento, justo como en los viejos tiempos. Eso es lo que acaba de hacer Nintendo con la presentación del inesperado Star Fox Direct. En esta presentación, que se realizó hace unos momentos, se reveló la nueva entrega de la franquicia que saldrá el 25 de junio en Switch 2.

Ya hay avances, fecha de lanzamiento, pero ¿cuánto costará? Hay buenas noticias, pues el precio que ya tiene este juego en su preventa para Japón emociona a todos ya que no sería caro.

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¿Cuál sería el precio de Star Fox para Switch 2?

Tras la presentación del nuevo videojuego Star Fox, inspirado en el clásico de N64, comenzó a circular información con detalles importantes, entre ellos el precio que podría tener.

De acuerdo con una publicación de la celebridad del gaming en X, Wario64, Star Fox ya tiene precio en Japón y la pista hace pensar a los fans que no será un juego caro de este lado del mundo.

Según el precio de preventa, el juego tiene un precio de ¥5480 JPY en su versión digital y ¥6480 JPY en formato físico. Recordemos que este año, Nintendo anunció cambios en los precios de sus juegos según el formato.

Al convertir este precio a dólares, encontramos que Star Fox costaría $35 USD en digital y $41 USD en físico. En el caso de México, la conversión da $604 MXN para la versión digital y $715 MXN en físico. Claro que estos son precios que pueden subir de acuerdo con factores como aranceles y gastos de distribución e importación. Sin embargo, parece que no será un juego caro y eso tendría que ver con su concepto original.

Star Fox in Japan is priced 5480 yen digitally and 6480 yen physically pic.twitter.com/ezbr0Xgeuw — Wario64 (@Wario64) May 6, 2026

¿Remake o inspiración en el clásico de N64?

Lo que Nintendo mostró en el Star Fox Direct es que este nuevo juego para Switch 2 está inspirado en el clásico de Nintendo 64, Star Fox 64, que debutó en 1997.

Aunque la compañía japonesa no se refiere al proyecto directamente como un remake, cuenta con la misma historia y misiones en general de aquel juego que ya tiene 29 años.

Sin embargo, además de las mejoras visuales, de audio y de experiencia de juego según estándares actuales, hay nuevo contenido. Tendrá nuevos modos de juego que requieren cumplir misiones con objetivos y parámetros específicos. También cuenta con multijugador y es posible disfrutar estos modos vía Gameshare, o sea que basta con que un usuario de Switch 2 tenga el juego para que pueda compartir cierto contenido con otros jugadores, incluyendo aquellos que tengan Switch.

Por otra parte, Star Fox para Switch 2 incluirá nuevo contenido de historia. En este caso, la misión de James McCloud, el padre de Fox McCloud, que marcó los dramáticos eventos previos al clásico de N64.

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