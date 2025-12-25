Cyberpunk 2077 tenía 75% de descuento en Nintendo Switch 2, pero se trató de un error: CDPR aclara la situación y tiene un buen gesto con los fans

Gracias a un desliz de CD Projekt RED, los propietarios de la consola híbrida pudieron comprar el RPG a un precio muy bajo

Nintendo Switch 2 debutó a mediados de 2025 con una buena recepción por parte de la comunidad. Además de los títulos first-party, los fanáticos tuvieron la oportunidad de probar una gran cantidad de propuestas de terceros, tanto antiguas como nuevas. En ese frente, Cyberpunk 2077 fue uno de los estrenos mejor recibidos por los jugadores.

El RPG de ciencia ficción debutó originalmente en 2020 envuelto en polémica debido a los problemas técnicos que arruinaron la experiencia en todas las plataformas. CDPR mantuvo el dedo en el renglón y en los años posteriores logró mejorar el título y llevarlo a la grandeza. En la actualidad, es uno de los mejores videojuegos de la generación.

Video relacionado: Cyberpunk 2077 reparó su reputación… ¿gracias a un anime?

Cyberpunk 2077 estaba muy barato en Nintendo Switch 2

Con esto en mente, cientos de fans gritaron de emoción cuando se dio a conocer que esta propuesta de mundo abierto que nos traslada a Night City iba a debutar para Nintendo Switch 2 como un título de lanzamiento con mejoras y características exclusivas.

A inicios de esta semana, los jugadores de la consola híbrida finalmente vieron la oportunidad de comprar la mejor versión de Cyberpunk 2077 a un precio muy bajo gracias a un atractivo descuento; sin embargo, y para sorpresa de muchos, todo se trató de un simple error.

El 22 de diciembre de 2025, la eShop del Nintendo Switch 2 mostró que la Ultimate Edition del RPG tenía 75% de descuento y se podía comprar por sólo $17.49 USD. Esta rebaja sorprendió a la comunidad, pues The Witcher 3 costaba $34.49 USD durante el mismo periodo.

Los descuentos de Cyberpunk 2077 y The Witcher 3 se intercambiaron por error en la eShop de Nintendo Switch 2

Era una rebaja sustancial, sobre todo si consideramos que el port para la consola de la compañía japonesa sólo tiene 6 meses de antigüedad. Para contextualizar, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, que también incluye la aclamada expansión Phantom Liberty, normalmente cuesta $70 USD en la plataforma.

La situación era demasiado buena para ser verdad. En un comunicado, CD Projekt RED aclaró la situación y confirmó que se trató de una equivocación, aunque tuvo un buen gesto con los jugadores que aprovecharon la oferta errónea.

CDPR confirma el error

A través de una publicación en redes sociales, el estudio polaco reveló que los descuentos para Cyberpunk 2077: Ultimate Edition y The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition que se mostraron en la eShop de Nintendo Switch 2 durante el 22 de diciembre de 2025 “eran incorrectos”. La compañía aclaró que esta situación fue el resultado de un error al subir la oferta.

El RPG de Geralt de Rivia tenía 42% de descuento, mientras que el título de ciencia ficción estaba sujeto a una rebaja de 75%. Ahora, los porcentajes se intercambiaron para reflejar la oferta real.

Es muy común que, cuando ocurren ese tipo de equivocaciones, las compañías revoquen las copias de los jugadores que aprovecharon la oferta. CD Projekt RED tuvo un buen gesto y confirmó que los jugadores afortunados que lograron conseguir Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a $17.49 USD podrán conservar el juego en su colección de Nintendo Switch 2.

Cyberpunk 2077 tiene 42% de descuento y está disponible por $34.49 USD ($869.42 MXN) en la consola híbrida

En este momento, el videojuego protagonizado por V cuesta $869.42 MXN en la eShop de México. La promoción finalizará el 5 de enero de 2026. Vale la pena recorder que este título fue el lanzamiento third-party más exitoso de la consola híbrida, así que es un buen momento para unirse a miles de jugadores y darle una oportunidad al aclamado título de mundo abierto.

Pero cuéntanos, ¿lograstre aprovechar la oferta? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Cyberpunk 2077.

Video relacionado: La polémica de los precios del Nintendo Switch 2

Fuente