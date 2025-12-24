¿Qué pasó con Marvel’s Blade? Arkane Lyon habla del juego y hace una promesa a los fans del cazador de vampiros

Dinga Bakaba, codirector creativo del juego, pidió un poco más de paciencia a los fans

Han pasado 2 años desde que Xbox y Arkane Lyon anunciaron Marvel’s Blade. Las compañías sorprendieron en The Game Awards 2023 con el primer vistazo al juego basado en el popular cazador de vampiros; sin embargo, no hemos tenido novedades al respecto desde entonces. A mediados de este año, sus desarrolladores sólo confirmaron que el proyecto seguía en pie luego de los despidos que sufrió la división de juegos de Microsoft.

Dinga Bakaba, codirector creativo del juego, sabe que los jugadores y fanáticos de Marvel mueren por noticias sobre el título. Para finalizar 2025, el desarrollador dio una breve actualización sobre el estado de Marvel’s Blade. Aprovechó la ocasión para hacer una promesa a todos los fans que esperan la aventura y les pidió un poco más de paciencia.

¿Qué pasó con Marvel’s Blade?

A principios de julio de este año, Arkane Lyon confirmó que Marvel’s Blade seguía en desarrollo activo. El estudio también aclaró que el proyecto no fue impactado por los despidos en Xbox, que llevaron a la cancelación de otros juegos y al cierre de estudios. Por medio de su reporte financiero, el equipo de desarrollo afirmó que el título estaba en terreno seguro.

Ahora, 6 meses después, Arkane Lyon habló de nuevo sobre su esperado proyecto. Un jugador que espera Marvel’s Blade escribió en X que su deseo para Navidad era tener noticias sobre el título. Para su sorpresa, Dinga Bakaba le respondió con una breve actualización para revelar qué pasó con Marvel’s Blade.

Arte conceptual de Marvel’s Blade

El creativo reafirmó que Marvel’s Blade sigue en desarrollo y que han tenido avances importantes durante los últimos meses. Desafortunadamente, no pudo revelar nuevos detalles del juego, por lo que pidió un poco más de paciencia a los fans del cazador de vampiros. Prometió que será un juego genial que sorprenderá por su calidad.

“El equipo está trabajando duro, todos están muy orgullosos y se están superando. Por favor, tengan paciencia, será un juego especial y todos esperamos que cumpla con los altos estándares que establecimos para nosotros y para todos ustedes”.

El juego del cazador de vampiros será lo que los fans han esperado

¿Qué sabemos sobre el juego de Arkane Lyon, Xbox y Marvel?

Marvel’s Blade será un juego single-player que se jugará en tercera persona. Arkane Lyon, Bethesda Softworks y Marvel Games ofrecerán una experiencia dirigida a un público maduro, con toda la esencia de la popular franquicia. El título forma parte de las celebraciones por el 50.° aniversario del cazador de vampiros.

De acuerdo con Bill Rosemann, vicepresidente y director creativo de Marvel Games, el título ofrecerá una historia original, con un gameplay inmersivo como el de otros títulos de Arkane Lyon. Asimismo, prometió que tendrá “una narrativa de clase mundial”. El título se ambientará en una zona de cuarentena en Francia, donde están sucediendo cosas extrañas. Un grupo de vampiros aterrorizará la ciudad de París, y Blade saldrá al rescate.

Marvel’s Blade será un juego single-player con un enfoque maduro

Sébastien Mitton, cocreativo y director artístico de Arkane Lyon, explicó en 2023 que Marvel’s Blade llevará el estilo artístico de Arkane a “un terreno aún más moderno y audaz”. Por su parte, Dinga Bakaba se declaró fan del personaje y afirmó sentirse identificado con Blade por su doble ascendencia.

“La oportunidad de darle nuestro toque a este personaje es un sueño para mí y un reto que nuestro equipo asume con pasión. Estamos encantados de poner a los jugadores en la piel de Blade, quien se convertirá en el campeón de mi ciudad natal, París, poco a poco”.

